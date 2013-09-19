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Yaşam

Türk Hava Yolları'nda ilk Rum pilot

Türk Havayolları THY’ye ilk kez bir Kıbrıslı Rum pilot alındı

19 Eylül 2013 16:34

Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ulusal havayolu olan Kıbrıs Havayolları'ndan ayrılan bir Rum pilotun, THY'ye başvurusu kabul edildi.
 
Selim Sayarı'nın ntvmsnbc'deki haberine göre, Rumların en yüksek tirajlı gazetesi Fileleftheros’un haberine göre, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ulusal havayolu olan Kıbrıs Havayolları'ndan (Cyprus Airways) ayrılan 6 Rum pilot, THY'ye başvurdu.
 
Kıbrıs Havayolları’nın içinde bulunduğu mali krizden ötürü işlerini kaybeden Rum pilotların THY'ye iş başvurusu yaptığı belirtiliyor.
 
THY’nin Rum pilotların başvurusunu uzun süre beklettikten sonra geçtiğimiz günlerde olumsuz yanıt verdiğini ancak bunun ardından bir Rum pilotu sınavlardan geçirerek işe aldığı ifade ediliyor.
 
THY’ye girmeye hak kazanan 60 yaşındaki Rum pilotun testlerde üstün başarı gösterdiği, yüksek bir puanla Türk Havayolları'na girmeyi başardığı kaydediliyor.
 
THY’ye giren Rum pilotun diplomasıyla uçuş sertifikalarının İngiliz Sivil Havacılık Kurumu tarafından verilmiş olması dikkat çekiyor.
 
Adı açıklanmayan Rum pilotun THY ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı ve Türk Havayolları filosunda uçmaya hak kazandığı belirtiliyor.
 
Fileleftheros gazetesi yorumunda, pilotun işe alınmasının Türkiye’nin Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’ni dolaylı tanıması anlamına geldiğini iddia etti.
 
Gazete, THY’de 20 Yunan pilotun uçtuğunu da yazdı.

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