TÜRK HAVA YOLLARI YÜZDE 79,5 İLE TARİHİNİN EN YÜKSEK KASIM AYI DOLULUK ORANINA ULAŞTI

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul DHA

Tarihinin en başarılı dönemini yaşayan THY açıklanan üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre 2017 yılındaki yükseliş ivmesini yılın son aylarında da sürdürüyor. Küresel taşıyıcı ilk 11 ayda taşıdığı 63,1 milyon yolcu ile 2016 yılının 12 ayında taşıdığı 62,7 milyon yolcu rakamını geride bırakmayı başardı.

THY\'den konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

\"Kasım 2017 Trafik Sonuçlarına Göre: Kapasitenin (Arz Edilen Koltuk Kilometre) %9 arttığı Kasım ayında toplam doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 5,4 puan gibi önemli bir artışla %79,5, Dış Hat doluluk oranı ise 5,6 puanlık artışla %78,6 olarak gerçekleşmiştir. İç Hat ve Dış Hat uçuşlarımızda Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek Kasım ayı yolcu doluluk oranlarına ulaşılmıştır.

Temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme %17,1\'lik artış ile Kasım ayında da devam etmiştir. Kasım 2016\'ya göre, taşınan yolcu sayısı %18,4 artarak 5,3 milyon yolcuya ulaşmıştır. 2015 Kasım ayı ile karşılaştırıldığında da yolcu sayısı %13,4, talep ise %12,4 artmıştır. Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında %20,2\'lik artış yaşanmıştır. Bu ayda taşınan kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %26,9 artmıştır. Kargodaki bu büyümeye en fazla katkı yapan bölgeler %33,8\'lik artış ile Avrupa ve %31,8\'lik artış ile Uzak Doğu olmuştur. Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış göstermiştir. K. Amerika 8 puan, Orta Doğu 6,4 puan, Uzak Doğu 5,8 puan, Afrika 5,7 puan artarak en fazla artış gösteren bölgeler olmuştur.

Ocak-Kasım 2017 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi: Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre talepte %7,2\'lik artış yaşanmış, yolcu sayısı da %8,3 artarak 63,1 milyona ulaşmıştır. Toplam Yolcu doluluk oranı Ocak-Kasım döneminde 4,6 puanlık artış ile %79,1 olurken, yurtdışı yolcu doluluğumuz 5 puan artarak %78,3\'e ulaşmıştır. Kasım ayındaki kargo ve posta hacmindeki güçlü artış ile birlikte Ocak-Kasım dönemindeki toplam taşınan kargo ve posta geçen yılın aynı dönemine göre %26,3 artarak 1 milyon tona yükselmiştir.\"



