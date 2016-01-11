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Yaşam

Türk Hava Yolları yarın yapacağı 37 seferi iptal ettiğini duyurdu

İstanbul'da beklenen kuvvetli lodos sebebiyle seferlerin iptal edildiği bildirildi

11 Ocak 2016 23:38

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen kuvvetli lodos nedeniyle, yarın yapacağı 37 seferini iptal ettiğini duyurdu. Yarın için iptal edilen seferler; Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hatlarda bazı Ankara, Elazığ, Adana, İzmir, Hatay seferleri ile dış hatlarda Brüksel, Viyana, Paris, Kopenhag, Oslo, Helsinki, Malta, Tiran, Zagreb, Priştine, Üsküp, Tunus, Bişkek ve Yenbu uçuşları.

DHA’nın yaptığı habere göre THY, dün lodos sebebiyle bazı seferlerini iptal etmesinin ardından, Salı günü iptal ettiği seferlerin bilgisini de yine internet sitesinden paylaştı. THY tarafından yapılan açıklamada, “11-12 Ocak tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanması beklenen kuvvetli fırtına şiddetindeki lodos nedeniyle, olası kapasite azaltılması doğrultusunda, aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir" dendi.

11-12 Ocak tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanması beklenen kuvvetli fırtına şiddetindeki lodos nedeniyle iptal olan seferlerin listesi için tıklayınız.

 

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