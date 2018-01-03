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Türk Hava Yolları, Türkçe altyazıda eşcinselleri ‘sapkın’ ve 'tuhaf' yaptı

THY, sosyal medyada gündeme getirilen iddiaların ilgili birime yönlendirildiğini açıkladı

03 Ocak 2018 18:25

Gonca Tokyol

Türk Hava Yolları'nın uçak içi eğlence sistemi dahilinde yayınladığı yabancı dizi ve filmlerde geçen ‘eşcinsel’ kelimesini, Türkçeye ‘sapkın’ ve 'tuhaf' olarak çevirdiği iddia edildi. 

Dünyanın en çok yolcu taşıyan havayolu firmalarından biri olan THY’nin yaptığı 'yanlış' çeviri, mikro blog sitesi Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımla ortaya çıktı. Twitter üzerinden Türk Hava Yolları’na seslenen bir kullanıcı, uçaktaki koltuk arkası ekranlarda yayınlanan dizide, ’sapkın’ kelimesinin geçtiği sahnenin fotoğrafını paylaştı. 

29 Aralık'ta, TK 824 sefer sayılı Beyrut uçuşunda seyahat eden yolcu, fotoğrafla birlikte “Uçuşlarınızda gösterdiğiniz Modern Family dizisinde ‘gay' kelimesini ‘sapkın' olarak çevirmişsiniz. Umarım en yakın sürede bu terbiyesizliğinizi düzeltirsiniz” ifadelerine de paylaşımına yer verdi. 

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