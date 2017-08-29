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Türk Hava Yolları sel nedeniyle Houston seferlerini iptal etti

Harvey Kasırgası Amerika'da son 12 yıldır yaşanan en güçlü kasırga

29 Ağustos 2017 06:59

Türk Hava Yolları (THY), ABD'nin Houston kentinde yaşanan sel felaketi nedeniyle dün karşılıklı iptal ettiği Houston seferini 29-30 Ağustos tarihinde de iptal ettiğini duyurdu.

THY'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda şöyle denildi:

'Houston şehrinde yaşanan sel felaketi sebebiyle havalimanı ve şehir arasındaki ulaşım durduğundan dolayı, meydan otorite tarafından operasyona kapatılmıştır. Bu sebeple 29 AUG TK 33 ISTANBUL/HOUSTON - 29 AUG TK 34 HOUSTON/ISTANBUL, 30 AUG TK 33 ISTANBUL/HOUSTON - 30 AUG TK 34 HOUSTON/ISTANBUL seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.'

12 yıldır yaşanan en güçlü kasırga

Geçtiğimiz hafta sonu etkisini gösteren Harvey Kasırgası Amerika'da son 12 yıldır yaşanan en güçlü kasırga. Karaya ulaştıktan sonra hızı kesilen kasırganın oluşturduğu rüzgarın hızının saatte 185 kilometreye düştüğü belirtiliyor. Harvey kasırgası Houston'un kentinin sular altında kalmasına yol açarken, fırtına nedeniyle 2 gündür bu kentten uçuş yapılamıyor. THY ise buradan uçacak yolcularını ek sefer veya ABD'de farklı noktalara taşıyarak uçurmayı planlıyor.

 

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