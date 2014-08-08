Türk Hava Yolları, Erbil seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları, Erbil seferlerinin güvenlik sebebiyle ikinci bir işara kadar iptal edildiğini açıkladı.

IŞİD’in Erbil’e ilerlemesi üzerine ABD örgüte yönelik hava operasyonuna başlarken, THY de kente düzenlediği seferleri güvenlik gerekçesiyle iptal etti.

Türk Hava Yolları'nın internet sitesinden yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Erbil seferlerimiz güvenlik sebebiyle ikinci bir işara kadar iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz. İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu 444 0 THY/444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden veya web sitemizdeki kalkış-varış uygulamasından kontrol etmenizi tavsiye ederiz."