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Türk Hava Yolları büyük taşınmaya hazır

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) - TÜRK  Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ekip hazır

19 Ocak 2019 18:52

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) - TÜRK  Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, \"Ekip hazır. 3 Mart’ta yeni evimiz İstanbul Havalimanına gidiyoruz\" açıklamasında bulundu.

Antalya’da düzenlenen THY Yönetim Zirvesi’nde tüm yöneticilerin ve çalışanların katılımıyla aile fotoğrafı çektirildi. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi o anları sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşarak, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 3 Mart’ta gerçekleştirilecek büyük taşınmaya hazırlandıklarını belirtti.

Ekşi, yaptığı açıklamada, ”Ekip hazır! 3 Mart’ta yeni evimiz  İstanbul Havalimanına gidiyoruz. Hazırlandık, heyecanlıyız” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

 

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