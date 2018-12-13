TÜRK HAVA SAHASI VEYA TÜRK UÇAĞINDA 6'INCI DOĞUM OLDU

Gökhan ARTAN/İSTANBUL,(DHA)

Türk Hava Yolları\'nın Libreville (Gabon) - İstanbul uçağında seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu hamile yolcu Musuamba Mıchoukayembe, uçak 13 bin metredeyken doğum yaparken Türkiye hava sahasında veya Türk uçağında son 28 yılda 6 doğum olayı meydana geldi.

EN SON GEÇTİĞİMİZ YIL DOĞUM OLAYI YAŞANDI

Türk Hava Yolları\'nın 7 Nisan 2017 tarihindeki Gine-Burkina Faso-İstanbul seferini yapan uçağında Gine asıllı Fransız vatandaşı Diaby Nafi, 13 bin metre yükseklikte kabin ekibinin yardımıyla bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Bebeğe Kadiju adı verilmişti

PEGASUS UÇAĞINDA DOĞURDU

Pegasus Havayolları\'nın 16 Eylül 2016 yılında İstanbul -Stockholm seferini yapan uçağında Suriyeli bir kadın yolcu doğum sancıları başlayınca kabin memurları harekete geçti.Uçağın inişine kısa bir süre kala gerçekleşen doğumda Suriyeli yolcu,erkek bir çocuk dünyaya getirdi.

THY UÇAĞINDA DOĞAN ERKAN GELDİ DÜNYADA TEK ÖRNEĞİ

Türk Hava Yolları uçağında doğup aynı havayolu şirketinde çalışan tek kişi ise Erkan Geldi. Almanya’da çalışan Manisalı Kemal Geldi ile evli olan Fatma Geldi 9 Eylül 1990’da bindiği Türk Hava Yolları’nın İzmir-Frankfurt seferini yapan Boeing 727 tipi uçağında doğum sancılarına yakalandı. Kaptan pilotluğunu Erkan Süzer’in yaptığı uçağın ön bölümü Fatma Geldi için boşaltıldı. Yolcular arasında bulunan yeni mezun bir jinekolog da doğuma yardımcı oldu. 2 kilo 600 kilo ağırlığında dünyaya gelen bebeğe aile uçağın kaptan pilotu Erkan Süzer’in adını koydu. Erkan Geldi, Almanya’da liseyi bitirdikten sonra Balıkesir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği’nden mezun oldu. 28 yaşındaki Erkan Geldi bir süredir THY\'de kabin memuru olarak çalışıyor.

ANTALYA\'DAN DÖNERKEN DOĞUM YAPTI

16 Temmuz 2000’de tatil için geldiği Antalya’dan Nünberg kentine dönüş için bindiği THY ile Lufthansa\'nın ortak kuruluşu SunExpress Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi uçakla seyahat eden Alman Stefanie Eiser’in doğum sancısı tuttu. Doktorun ve mürettebatın yardımıyla Stefanie Eiser, Türk hava sahasında 8 bin metre yükseklikte bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Uçuş ekibi bebeğe ‘Jasmine’ adını verdi.Uçak Atatürk Havalimanı\'na acil iniş yaptı.Jasmine şu an 18 yaşında ve geçtiğimiz günlerde 18 yıl önce dünyaya geldiği uçuşun Kaptan pilotu Hasan Tatar ile tekrar uçmuştu.Eiser’e, 18’inci doğum günü nedeniyle Türkiye’de hafta sonu tatili hediye edilmişti.

UÇAK ATATÜRK HAVALİMANI\'NA ACİL İNİŞ YAPMIŞTI

4 Eylül 2003’te Alman LTU Havayolları’nın Köln-İstanbul seferini yapan Airbus 320 tipi yolcu uçağında, 21 yaşındaki Polonyalı Anjelika Maria Micun’un doğum sancıları başladı. Uçak Türk hava sahası üzerindeyken Micun, bazı kadın yolcular ile hosteslerin yardımıyla 9 bin metre yükseklikte bir kız çocuğu doğurdu. Uçak Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

HAMİLELİKTE UÇAKLA SEYAHAT

28. haftalarını (7 ay) doldurmamış olan hamile yolculardan, uçak yolculukları öncesinde herhangi bir rapor istenmiyor. Hamileler, 28. haftanın başından 35. haftanın sonuna kadar ise doktorlarından aldıkları “Uçakla seyahatinde sakınca yokturö raporuyla uçabiliyor. 36. hafta ve sonrasında ise doktor raporu olsa dahi hamile yolcuların seyahatine izin verilmiyor.