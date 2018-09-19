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Ekonomi

Türk Hava Kuvvetleri'ne iki ANKA-S teslimatı daha yapıldı

Gökhan Artan / İstanbul, 19 Eylül (DHA) - Türk Hava Kuvvetleri'ne, milli uydular üzerinden kontrol edilebilme kabiliyetine sahip iki adet ANKA-S İnsansız Hava Aracı'nın daha teslimatı yapıldı

19 Eylül 2018 19:38

Gökhan Artan / İstanbul, 19 Eylül (DHA) - Türk Hava Kuvvetleri\'ne, milli uydular üzerinden kontrol edilebilme kabiliyetine sahip iki adet ANKA-S İnsansız Hava Aracı\'nın daha teslimatı yapıldı.
Bu yılın başından itibaren teslim edilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin geliştirdiği ANKA-S İHA sayısı da sekiz oldu.
17.5 metre kanat açıklığı ve 200 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle Türkiye\'nin geliştirdiği en büyük İHA olan ANKA-S, keşif gözetleme sensörü olarak gece ve gündüz kamerası, lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçücü bulunduruyor.

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