Türk Hava Kuvvetleri'ne iki ANKA-S teslimatı daha yapıldı

Gökhan Artan / İstanbul, 19 Eylül (DHA) - Türk Hava Kuvvetleri\'ne, milli uydular üzerinden kontrol edilebilme kabiliyetine sahip iki adet ANKA-S İnsansız Hava Aracı\'nın daha teslimatı yapıldı.

Bu yılın başından itibaren teslim edilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin geliştirdiği ANKA-S İHA sayısı da sekiz oldu.

17.5 metre kanat açıklığı ve 200 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle Türkiye\'nin geliştirdiği en büyük İHA olan ANKA-S, keşif gözetleme sensörü olarak gece ve gündüz kamerası, lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçücü bulunduruyor.