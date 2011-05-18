Türk Hava Kurumu astronot yetiştirecek

Türk Hava Kurumu, (THK) Genel Başkanı Osman Yıldırım, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin bu yıl 180 öğrencisiyle birlikte faaliyete geçeceğini, gelecek yıl ise astronot yetiştirme eğitimleri vermeye başlayacaklarını söyledi.

THK Bölge toplantısı için Isparta'ya gelen Yıldırım, Türk Hava Kurumu Isparta Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye genelinde 470 şube ile hizmet verdiklerini aktaran Yıldırım, özellikle son 2 yılda büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu atılımlar arasında Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin yer aldığını belirten Yıldırım, üniversitenin bu yıl 180 öğrencisiyle Ankara ve İzmir'de eğitimlere başlayacağını söyledi.

THK üniversitesinin havacılık alanlarında eğitim yapacak bir ihtisas üniversitesi olduğunu vurgulayan Yıldırım, Türkiye'nin de ilk ihtisas üniversitesi olma özelliği taşıdığını kaydetti. İleri ki dönemlerde farklı illerde kampüsler şeklinde yayılacaklarını söyleyen Yıldırım, Havacılık ve Uzay Üniversitesi'nin dünyada THK hariç 36 tane bulunduğunu, 37'ncisini de THK'nin açtığını belirtti.

Üniversitede havacılık ve uzay konularında mühendisler, teknik alanlarda Türkiye'nin ve havacılık sektörünün ihtiyacı olan insanları yetiştireceğini kaydeden Yıldırım, "Bu üniversite uçak, uzay ve meteoroloji mühendisliği, elektrik, elektronik ve hava işletme fakültesi, mühendislik konularında eğitim yapacak. Aynı zamanda 2012 yılında Astronot yetiştirme eğitimlerine başlayacağız" diye konuştu.

Ayrıca üniversite bünyesinde uçak geliştirme, yapma ve tasarlama alanlarında araştırma geliştirme çalışmalarının da olacağını belirten Yıldırım, 2023 yılına özel bir hedefi de gerçekleştirmek istediklerini anlattı.

ARGE çalışmaları kapsamında kendi uzay mekiğini oluşturacaklarını söyleyen Yıldırım, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu ülkenin insanlarını üniversitemizin bahçesinden kendi uzay mekiğimizle uzaya göndereceğiz" dedi.

Üniversitenin ARGE'sinin oluşmasıyla, Amerika'daki üniversiteler ile de iş birliği içinde çalışma yürüteceklerini söyleyen THK Genel Başkanı Yıldırım, kurum içinde ilk 3, 6 ve 9 yıllık çalışma planları oluşturduklarını da kaydetti.



