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Yaşam

Türk hava korsanına 19 yıl hapis

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu uçağını 2007'de kaçıran hava korsanı Mehmet Gökşingöl, 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

24 Mart 2009 02:00

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağını 2007'de kaçıran hava korsanı Mehmet Gökşingöl, 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çubuk Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına, Gökşingöl'ün avukatı Hafize Okur ile müşteki Pegasus Havayollarının avukatı Mina Kadıoğlu katıldı. Tutuksuz sanık Gökşingöl ise duruşmada hazır bulunmadı.

Cumhuriyet Savcısı Dursun Yüzer, daha önce verdiği esas hakkındaki görüş doğrultusunda Gökşingöl'ün, "Cebir, tehdit, hile kullanarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Hava ulaşım aracının kaçırılması" suçlarından hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Gökşingöl'ün avukatı Okur ise müvekkilinin beraatini talep ederken, Pegasus Havayolları'nın avukatı Kadıoğlu da sanığın cezalandırılmasını istedi.

Kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Nihal Uslu, Mehmet Gökşingöl'ün, TCK'daki "Cebir, tehdit, hile kullanarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "Hava ulaşım aracının kaçırılması" ve "Zincirleme suç"u düzenleyen maddeleri uyarınca toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Sanığın yargılama sürecindeki davranışları dikkate alınarak, cezanın 19 yıl 2 aya indirildiğini açıklayan Uslu, Gökşingöl'ün, "Hürriyeti tahdit ve çalışma ve iş güvenliğinin ihlali" suçundan ise beraatine karar verildiğini kaydetti.

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı 10 Nisan 2007'de Mehmet Gökşingöl tarafından kaçırılmıştı.

Özel harekat timlerince etkisiz hale getirilen Gökşingöl, önce terör ve organize suçlara bakmakla görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nde sorgulanmıştı. Terörle bağlantısı bulunmadığı belirlenen Gökşingöl'ün dosyası, Çubuk Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmişti.
Daha sonra tutuklanan Gökşingöl hakkında, Çubuk Asliye Ceza Mahkemesi, Ekim 2008'de tahliye kararı vermişti.

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