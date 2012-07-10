Türk halkının yüzde kaçı ilk cinsel deneyiminde tatmin oluyor?

Türkiye'de gençlerin yüzde 29'u ilk cinsel ilişki deneyimlerinde mutlu olurken, yüzde 52'si de ilk deneyiminde tatmin olduğunu söylüyor.

Prezervatif üreticisi Durex’in 36 ülkede 29 bin kişinin katılımı ile yaptığı küresel seks araştırmasına göre, Türkiye 'de gençlerin yüzde 29’u ilk cinsel deneyimlerini mutlu ve heyecanlı bulurken, yüzde 52’si ise ilk deneyimlerinde tatmin olduklarını söylüyor. Bu rakamlara göre, Türkiye 'de gençler ilk deneyimde tatmin olma konusunda dünya ortalamasının bir puan altında, Avrupa ortalamasının ise üzerinde yer alıyor. İlk cinsel ilişki sırasında en az tatmin olanlar yüzde 35 ile Japonlar. Yunanistan ’da ise bu oran yüzde 62.

Küresel seks araştırmasına göre, Türkiye 'de gençlerin sadece yüzde 10’u ilk deneyimine endişe ile yaklaşıyor. Amerikalılar ilk geceye endişeyle yaklaşanlar arasında yüzde 24 ile başı çekiyor. Dünyada cinsel yolla bulaşan hastalıkların en sık görüldüğü ülkelerden birisi olan Nijerya’da ise oran yüzde 0. Araştırmaya Nijerya’dan katılan 408 kişiden hiç biri bu konuda endişe duyduğunu söylememiş.

Araştırmaya göre, Türkiye 'de gençlerin yüzde 55’i seks konusunda ilk eğitimlerini internetten alıyorlar. Bunu yüzde 47 ile arkadaşlar ve yüzde 35 ile sevgililer takip ediyor. Dini kurumlarda bu eğitimi alanların oranı yüzde 4 iken aile desteği alanların oranı ise yüzde 16. Okulda cinsel eğitim ise yüzde 12’ler de kalıyor. (radikal.com.tr)

