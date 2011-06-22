-TÜRK HALKININ ''YERLİ FİLM'' SEVDASI ANKARA (A.A) - 22.06.2011 - Son yıllarda atağa kalkan Türk sineması 2011 yılının 5 ayında da yüzleri güldürdü. Yerli ve yabancı 147 filmin vizyona girdiği bu dönemde, en çok izlenen 3 yapım, Türk filmi oldu. Türk sineması gişe ve seyirci sayısı bakımından da yabancı filmlere fark attı. ''Eyyvah Eyvah 2'', ''Aşk Tesadüfleri Sever'' ve ''Kurtlar Vadisi: Filistin'' en çok izlenen yerli yapımlar arasında yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, bu yıl 12 Haziran itibariyle yerli ve yabancı 147 filmin vizyona girdiğini, 204 milyon 93 bin 721 TL hasılata, 21 milyon 575 bin 325 seyirciye ulaşıldığını söyledi. Vizyona giren filmler arasında 44'ünün yerli yapım olduğunu anlatan Çelik, Türk sinemasının başarısını sürdürdüğünü, gişe ve hasılat rakamlarının da bunu gösterdiğini belirtti. Özellikle son yıllarda Türk halkının yerli yapımlara büyük ilgi duyduğunu ifade eden Çelik, ''Seyirciyle buluşan 44 yerli yapım, 13.5 milyon seyirciye ulaştı. Yaklaşık 120 milyon TL'lik bir hasılat var. Kendi filmini izleme konusunda Avrupa'da lider durumdayız'' dedi. Geçtiğimiz yılın toplamına bakıldığında 41 milyon seyirciden 22 milyonunun Türk filmi izleyicisi olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: ''Bu yıl Türk filmi sayısında ciddi artış var. Geçtiğimiz yıl 65 civarında film vizyona girmişti. Bu yılın 5 ayında 44 film vizyon gördü. Yıl sonuna kadar bugüne kadar ki Türk filmleri rekorunu kırmış olacağız. 70-80 Türk filmi vizyona girmiş olacak. Bu başarıyı seyircinin Türk filmlerine ilgisinin artmasına ve uluslararası arenadaki başarıdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Son yıllarda Türk sineması birçok ödül aldı, hala almaya devam ediyor. Uluslararası arena hem Avrupa hem Amerika Türkiye'yi çok yakından takip etmeye başladı. Önümüzdeki dönemlerde özellikle bu yıl Türk filmlerinde çok ciddi bir sayı artışı olacak vizyona giren filmlerde. Bu rakamlar aşılacak, şu an hali hazırda proje, üretim aşamasında olan filmleri biliyoruz. Önümüzdeki yıl 100'e yaklaşabilir bu rakam. 2004 yılında 15-16 film vizyon görürken, 6-7 yıl içinde 80-100 filme ulaşmak çok ciddi bir rakam.'' -EN FAZLA SEYİRCİYİ ''EYVAH EYVAH'' TOPLADI Şimdiye kadar gösterilen yerli ve yabancı yapımlar arasında en çok izlenen film ''Eyyvah Eyvah 2'' oldu. Bu yıl 7 Ocakta vizyona giren filmi, toplam 3 milyon 923 bin 575 kişi izledi. Filmden 36 milyon 546 bin 435 lira hasılat elde edildi. En fazla izlenen ikinci yerli yapım 2 milyon 396 bin 246 kişiyle ''Aşk Tesadüfleri Sever'' olurken, 2 milyon 23 bin 738 kişiyle ''Kurtlar Vadisi Filistin'' üçüncü sırayı aldı. Yabancı yapımlar arasında ise en çok izlenen film, ''Karaip Korsanları: Gizemli Denizlerde'' oldu. Filmi, yaklaşık bir ay önce vizyona girmesine rağmen 914 bin 43 seyirciye ulaştı. Filmin hasılatı 10 milyon 688 bin 988 lira olarak gerçekleşti. Yabancı yapımlar arasında ikinci sırayı 644 bin 821 seyirciyle ''Hızlı ve Öfkeli: 5 Rio Soygunu'', üçüncü sırayı ise 405 bin 176 kişiyle ''Ayı Yogi'' adlı filmler aldı.