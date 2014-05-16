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Dünya
Deutsche Welle

'Türk halkına atılan tekme'

Soma'da göstericiye tekme attığı belirtilen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, Alman basınında yankı yarattı.

16 Mayıs 2014 12:29


Münih'te yayımlanan Süddeutsche gazetesi, Yusuf Yerkel'in attığı tekmenin siyasi sonuçları olacağı ihtimali üzerinde duruyor:

"Erdoğan şimdiye kadar 'böl ve yönet' stratejisini izledi. Bu stratejiyle ülkeyi kutuplaştırıp bütün seçimleri kazandı. Ancak bu formülün Soma faciası sonrası artık işlemeyeceği tahmin ediliyor. Soma ve çevresi, şimdiye kadar hükümet karşıtı değildi. Büyük çoğunluğu AKP'ye oy verdi. Erdoğan'ın müşaviri Yusuf Yerkel'in yerde yatan protestocuyu tekmelemesi bu yüzden daha vurucu. Bu görüntü, 'Acınız bizi ilgilendirmiyor' anlamına geliyor."

Berlin'de yayımlanan die tageszeitung gazetesi, Yusuf Yerkel'in tekmesinin Soma faciasının sembolüne dönüştüğüne işaret ediyor:

"Bazen bir olayı sadece belli bir anın görüntülendiği bir fotoğraf aktarıyor. Gezi Parkı olaylarının 'Kırmızılı Kadın'ına biber gazı sıkılırken çekilen fotoğraf, işte böyle bir andı. Soma faciası sonrasında Erdoğan'ın danışmanı Yusuf Yerkel'in gösterici tekmeleyen fotoğrafı da bu tarz bir fotoğraf. Yüzlerce ölüden ötürü yas tutacağına, yas tutanları tekmeleyen bir hükümetin sembolü."

Bavyera'da yayımlanan "Der neue Tag" gazetesi, Soma faciasının Erdoğan hükümeti açısından bir dönüm noktası olabileceğine dikkat çekiyor:

"Erdoğan'ın Soma'daki tavrı yakışıksız ve saygısızdı. Danışmanı Yusuf Yerkel'in bir göstericiyi hedef alan tekmesi, muktedirlerin halka olan ilgisizliklerini ortaya koyuyor. Maden işçileri gibi sıradan çalışanlar şimdiye kadar Erdoğan'a destek vermişti. Başbakan, bu desteği kaybetmiş olabilir."

"Hamburger Abendblatt" gazetesinde "Sultan sallanıyor" başlığıyla yayımlanan yorumda ise Erdoğan'ın her türlü eleştiri ve protestoyu devletin dokunulmaz otoritesine bir saldırı olarak algıladığına dikkat çekiliyor: "Polisin yere yıktığı göstericiyi Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel acımasızca tekmeliyor. Tekmeyi savunurken de 'Başbakana küfür etti' diyor. Aslında o tekmeler Türk halkına atıldı."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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