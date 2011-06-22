Türk: Halkımızın eli kolu bağlı kalmayacak

T24 - YSK'nın Hatip Dicle'nin milletvekilliğini düşürmesini değerlendiren Ahmet Türk, "Halkımız bu hukuksuz karara demokratik tepkisini gösterecek. Halkımızın eli kolu bağlı kalmayacak. Halkımız örgütlüdür, demokratik muhalefetini güçlü bir şekilde dile getirecektir" dedi.





YSK'nın Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili seçilen Hatip Dicle'nin milletvekilliğini düşürmesinin ardından Demokratik Toplum Kongresi, Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'un başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Ahmet Türk, "Dicle ile ilgili karar ne hukuki ne de ahlakidir. Türkiye'yi kaosa sürükleyecek bir karardır" diye konuştu.

Demokratik siyasetin engellenmeye çalışıldığını öne süren Türk, "Demokrasi çabalarını ortadan kaldıran bu anlayış, halkın iradesine hesap verecektir" dedi.

Ahmet Türk, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hatip Dicle ile ilgili karar ne hukuki, ne ahlaki ne de vicdanidir. Türkiye'yi kaosa sürüklemeye yönelik bir karardır.

Son dönemde demokratik siyasetin önünü açmak için büyük çaba gösterildi. Çalışmalar bugün devlet, hükümet ve yargı tarafından bir bütün olarak önü kesilmeye çalışıldı.

Bu anlayış halkın iradesine hesap verecektir. Halkımız bu hukuksuz karara demokratik tepkisini gösterecek. Halkımızın eli kolu bağlı kalmayacak. Halkımız örgütlüdür, demokratik muhalefetini güçlü bir şekilde dile getirecektir.

Bu hukuksuzluğa, Türkiye'yi çatışmacı bir sürece götüren bu karara karşı Türkiye aydınları da suskun kalmayacaktır.

Bu kaos ortamında hepimiz büyük acılar yaşayabiliriz. Bu nedenle bu karara karşı demokrasi için ortak bir tepkinin geliştirilmesini istiyoruz."



Yıldız: Karar niye bugüne kadar alınmadı?

YSK'nın Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararına BDP destekli bağımsız milletvekillerinden de sert tepki geldi.

Batman Bağımsız Milletvekili Bengi Yıldız, kararın YSK'nın bölge halkının hassasiyetleriyle oynadığı anlamına geldiğini savundu. "Bu karar niye bugüne kadar alınmadı" sorusunu yönelten Yıldız, "Yarın(bugün) bölge kaynayacak. Bu karara karşı bölge insanının yoğun tepki vereceğini YSK da herkes de biliyor. Milletvekili seçilen bir insanın, yemin edeceği sırada milletvekilliğinin düşürülmesinin bölge halkında ne etki yapacağını YSK biliyor. Bu karar telafisi imkansız zararlara neden olacak. Bunu bölgeyi bilen bir insan olarak söylüyorum. Telafisi imkansız sonuçları olacak, umarım ki öyle olmaz" diye konuştu.

YSK'nın kararına karşı olağanüstü toplantı yaparak karar alacaklarını ve tavır belirleyeceklerini söyleyen Yıldız, "YSK'nın bu kararına karşı sessiz kalmamız söz konusu değil, halkımız gibi biz de tepkilerimizi dile getireceğiz. Bu kurul bu toplumun temeline dinamit yerleştiren bir kurul haline geldi. Bu kurul bu yetkiyi nereden alıyor, kimden alıyor, nasıl alıyor merak konusu ama bu kurul Türkiye'nin kaderiyle oynayan bir kurul haline geldi. Bu topluma yapılabilecek en büyük kötülüğü bu kurul yapıyor" diye konuştu.



Kaplan: 78 bin oy AKP'ye verilmedi

Konuyu Twitter’da değerlendiren Şırnak Bağımsız Milletvekili Hasip Kaplan ise şunları söyledi:

“Hatip Dicle’ye verilen 78 bin oy, AKP’ye verilmedi. YSK seçim öncesi karar vermeyerek sandıktan çıkan oyları AKP’ye sayamaz. Karara imza atanlar tarihin, halkın vicdanında mahkum olacaklar. Diyarbakır halkı asla ama asla affetmeyecek.

Partimiz gerekli değerlendirmeleri en kısa zamanda yapacaktır. BDP’siz bir Meclis meşruiyetini yitirir. Demokratik tavrımızı meşru tüm hukuki yollardan koyacağız. Susmayacağız, halkın vicdanının sesi olacağız.”