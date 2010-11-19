-TÜRK HALKI UÇMAYI SEVDİ İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - Türk sivil havacılığında son yıllarda yaşanan gelişmelere paralel olarak havayolunu kullanan yolcu sayısı da günden güne artış gösteriyor. AA muhabirinin DHMİ Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de faaliyette bulunan 46 havaalanında 2010 yılının Ocak-Ekim ayları arasında iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı, geçen yıla göre 13 milyon 810 bin 769 kişi artarak 79 milyon 354 bin 264'e ulaştı. Buna göre, 41 milyon 271 bin 233'ü dış hatlarda ve 38 milyon 83 bin 31 kişinin de iç hatlarda seyahat ettiği bu yılın 10 aylık döneminde yolcu sayısında 2009 yılının aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 25, dış hatlarda yüzde 17,7, toplamda ise yüzde 21'lik artış kaydedildi. 2009 yılının Ocak-Ekim döneminde iç hatlarda 30 milyon 480 bin 202, dış hatlarda ise 35 milyon 63 bin 293 yolcu seyahat etmişti. Yolcu sayısının yıl sonunda 100 milyon civarında olmasının beklendiği havalimanlarında, Ocak-Ekim ayları arasında iniş-kalkış yapan uçak sayısında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3'lük artış yaşandı. Ayrıca, bu yılın 10 aylık döneminde bagaj, kargo ve posta taşımacılığında da yüzde 20'lik artış kaydedildi. -YÜKÜ İSTANBUL VE ANTALYA ÇEKİYOR- Türkiye'nin iki önemli turizm ve ihracat merkezi olan İstanbul ve Antalya, bu yılın 10 aylık dönemindeki yolcu trafiği ve taşınan kargo miktarının da büyük bölümünü gerçekleştirdi. Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük kapısı Atatürk Havalimanı, söz konusu dönemde, 24 milyon 159 bin 355 yolcu ile toplam yolcunun yüzde 30,5'ini, 757 bin 578 ton kargo miktarıyla toplam kargonun yüzde 43'ünü, 240 bin 120 uçak iniş ve kalkışıyla da uçak trafiğinin yüzde 31'ini sağladı. Antalya'dan da 18 milyon 72 bin 976 yolcu ile toplam yolcunun yüzde 22,7'si, 137 bin 142 uçak iniş kalkışı ile toplam uçak trafiğinin yüzde 17,4'ü ve 418 bin 596 ton taşınan kargo miktarıyla da toplam kargonun yüzde 23,7'isi gerçekleşti.