-TÜRK HALKI ''MÜZE KARTI'' SEVDİ ANKARA (A.A) - 11.12.2010 - Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk halkına müzeleri sevdirmek amacıyla 2008 yılında başlatılan proje kapsamında, cebinde ''Müze Kart'' bulunan kişi sayısı 2 milyona yaklaştı. Elektronik gişe sisteminin bulunduğu 20 müze ve örenyerinde 2010 yılı Ocak-Ekim döneminde müze kartlı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 17 artarak 449 bin 412'ye ulaştı. Yılın 10 ayında müze kartla en fazla ziyaretçiyi sırasıyla Mevlana ve Ayasofya müzeleri, Alanya Kalesi ile St. Jean Anıtı aldı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de müze kartlı ziyaretçi sayısında yüzde 210'luk bir artış kaydedildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) Müdür Yardımcısı Murat Usta, Türk halkının kültürel varlıklara ve müzelere ilgisinin zayıflığı konusunda genel bir algı bulunduğunu, ancak olanak ve koşulların sağlanması halinde sonucun değiştiğini söyledi. Bakanlık tarafından 2008 yılında başlatılan Müzekart uygulamasının da bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade eden Usta, proje başlangıcından 6 Aralık 2010 tarihini kapsayan sürede cebinde müze kartı bulunan kişi sayısının 1 milyon 863 bin 130'a ulaştığını bildirdi. Müze müze gezdiren karta ilginin her geçen gün arttığını vurgulayan Usta, ''Yılın 10 ayındaki veriler gösteriyor ki insanımız artık müze ziyareti yapıyor. Özellikle Kurban Bayramı tatilinde yaşanan ziyaretçi trafiği dikkat çekici'' dedi. Şu anda elektronik gişe sistemi bulunan 20 müze ve örenyerindeki ücretli, ücretsiz, seyahat acentesi marifetiyle ve müze kartla gelen ziyaretçilerin bilgilerine ulaşabildiklerini belirten Usta, 2009 yılında Ocak-Ekim döneminde 384 bin 676 olan müze kartlı ziyaretçi sayısının 2010 yılında aynı aylarda yüzde 17'lik artışla 449 bin 412'ye ulaştığını kaydetti. Müze kartla en çok ziyaret edilen müzenin yüzde 69'luk artışla Mevlana Müzesi olduğunu bildiren Usta, bunu sırasıyla Ayasofya, Alanya Kalesi'nin izlediğini belirtti.