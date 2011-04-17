Türk halkı kendisini daha mutlu hissediyor

T24 - TNS’nin Türkiye Profili Araştırması’nın sonuçları, Türk toplumunun borçlu olsa da, faturalarını ödemekte zorlansa da, eğitimi dışında yaşam kalitesinden memnun olduğunu gösterdi. Vatandaşlar geçtiğimiz yıllara göre kendini daha mutlu ve huzurlu hissederken, fiziksel özellikleri de değişti. Sakallı erkek sayısı yükseliyor, kilolarda artış dikkati çekti.





Türkiye’nin içinden geçtiği değişim sürecinin, tüketici profiline yansıyan etkilerini görmek amacıyla TNS araştırma şirketinin 5 yılda bir gerçekleştirdiği Türkiye Profili Araştırmasının 6’ncısı, toplumun yeniliklerle gelenekleri harmanlayan bir yapıya doğru gittiğini ortaya koydu. Hürriyet gazetesinde yayımlanan araştırma sonuçları, Türk toplumunun borçlu olsa da, faturalarını ödemekte zorlansa da, eğitimi dışında yaşam kalitesinden memnun olduğunu gösteriyor. Türkler, geçtiğimiz yıllara göre kendini daha mutlu ve huzurlu hissederken, dijital yaşama da ayak uydurmaya başladı. Değerlerinden kopmayan ve şansa inanmayı sürdüren Türk halkı, cinselliği toplumsal ve bireysel hafızadaki mahremiyetini korumaya devam ediyor. Halk artık fiziksel özelliklerine de dikkat etmeye başlarken, erkeklerin bıyıktan sakala yöneldiği görülüyor.



5 yılda mutluluk arttı

Araştırmaya göre, Türk insanı kendini huzurlu ve mutlu hissediyor. Bir önceki araştırmanın yapıldığı tarih olan 2005’te kendini mutlu hisseden Türklerin oranı yüzde 72.8 olurken, şimdi bu oran yüzde 87.6’ya yükseldi. TNS Türkiye Genel Müdürü Arzu Kumar, halkın daha mutlu olmasıyla ilgili şunları söyledi: “Bunu, son yıllarda daha istikrarlı bir ülke olma yolunda ilerleyen Türkiye’de halkın geleceğe daha umutla bakması olarak yorumluyoruz. Diğer taraftan popüler kültürün yansımalarıyla ve yeni tüketim araçlarıyla yaşamın kolaylaşması, pratikleşmesi ve yine kültürel yapımızdan eksik olmayan ‘hamdolsun, şükürler olsun’ anlayışına bir bütün olarak bağlayabiliriz.”



Hazır gıda büyüyor

Türk halkı, sağlığından da memnun gözüküyor ancak yüzde 92.4’ünün düzenli olarak sağlık muayenesi yaptırma alışkanlığı bulunmuyor. Aldığı sağlık hizmetlerini de iyi olarak değerlendiren Türkler, sağlık sorunuyla karşılaşmadan önce doktora gitmiyor. Beslenme alışkanlıklarına bakıldığında ise, kahvaltı geleneğinden vazgeçilmiyor. Ailece akşam yemeği yeme geleneği devam ederken, ekmek tüketiminde de azalma görülüyor. Buna karşılık, hazır gıdalar yükselişe geçiyor. Organik ürünler konusunda bilgi ve ilgi eksikliği olan halkın yalnızca yüzde 12.4’ü her fırsatta organik ürün kullandığını belirtiyor.



Bıyık azalıyor, sakal artıyor

Araştırmada erkeklerin fiziksel özellikleriyle ilgili en çok dikkat çeken nokta ise bıyık-sakal bırakma oldu. Bıyık bırakanların oranı yüzde 33.9’a düşerken, sakal bırakan erkeklerin oranı yüzde 23.9’a yükseldi. Geçmiş yıllara göre kişisel bakıma daha fazla önem vermeye başlayan Türk insanının halen yüzde 78.8’i bakım için doğal uygulamalar yapmıyor. Türk insanının yüzde 7’si ise cilt tipini bilmiyor.



Ortalama kilo 65.1

Son yıllarda beslenmesine dikkat etmeye başlayan Türk insanı, buna rağmen kilo aldı. Bir önceki araştırmanın yapıldığı tarih olan 2005’te ortalama 63.4 kilo olan Türk kadını, 2011’de ortalama 65.1 kiloya çıktı. Erkekler ise, ortalama 71.8 kilodan 72.8 kiloya yükseldi. Kilosundan memnun olanların oranı da yüzde 77.3’e çıktı.



Başbakan’ın sözü tutuyor 3 çocuk isteyen artıyor

Türkiye’de ailelerin sahip olduğu ortalama çocuk sayısı 2.5 olarak görülüyor. Bir ailede en uygun bulunan çocuk sayısı 2 olarak görülürken, 3 çocuk da yüksek bir rakamla onu takip ediyor.

2005 yılında 2 çocuk düşüncesi yüzde 56.7, 3 çocuk düşüncesi ise 26.4 oranındayken, son 5 yılda 2 çocuk düşüncesi yüzde 50.8’e, 3 çocuk düşüncesi ise yüzde 30.9’a çıktı. Bunda da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘en az 3 çocuk’ önerisinin etkili olduğu düşünülüyor.

Anne ve bebek ilişkisine bakıldığında ise, anne adayları artık hamilelik süresince daha fazla aktivite yapıyor ve daha fazla ürün kullanıyor. Annelerin çocuğu emzirme süresi ortalama 9.8 ay olarak gözüküyor.



Çoğumuzun saçları düz kellik giderek azalıyor

TNS’nin araştırmasına göre, Türk insanının yarısından fazlası düz saçlı. Yüzde 59.4’ü düz saçlı olan Türklerin yüzde 33.7’si dalgalı saçlı, yüzde 6.4’ü ise kıvırcık saça sahip. Kellik ise, son 14 yıldır aralıksız azalıyor, bu oran şu anda 0.5’e indi.



İş ararken eş-dost daha çok işe yarıyor

TÜRK insanının iş hayatı incelendiğinde ise, şu anda çalıştığı işi eş-dost-akraba aracılığıyla bulduğu ortaya çıkıyor. Günde ortalama dokuz saat çalışan Türk halkı, sahip olduğu işten memnun olduğunu belirtiyor. Bu nedenle önümüzdeki altı ay içinde iş değiştirmeyi düşünmüyor. İşinden memnun olanların oranı yüzde 44 olurken, hiç memnun olmayanların oranı ise yüzde 1.7’e düştü. 2005 yılında işinden hiç memnun olmayanların oranı yüzde 6.1’di.



İnternetin en büyük amacı ‘arkadaşlık’

Temel psikolojik ve sosyal ihtiyaçlar iletişim ve teknoloji araçları üzerinden etkin bir şekilde gideriliyor. Türkiye’de internet kullanımındaki en büyük amaç sosyal paylaşım sitelerini ziyaret etmek ve arkadaş edinmek. Bu amaçla interneti kullananların oranındaki artış dikkat çekiyor. Bundan 5 yıl önce 46.8 olan bu oran 2011 yılında yüzde 77.7’ye çıktı. İnternete başvurmada e-posta, bilgi edinmek, müzik dinlemek ve bankacılık işlemleri geliyor.



Piknik yapanlar şimdi AVM’ye gidiyor

Ailelerin bir araya geldiğinde yapmaktan hoşlandığı aktivitelerin başında halen piknik geliyor. Ancak son dönemde sayıları hızla artan ve tüm illere yayılmaya başlayan alışveriş merkezlerini (AVM) dolaşma aktivitesi de pikniği zorluyor. Ailecek aktivite yapmayanlar oranı ise yüzde 9.4’te.

Türk insanının ev eğlencesi televizyon, günde ortalama 3.10 saat izleniyor. 3 saat televizyon izleyenlerin oranı yüzde 28.6 olurken, haftaiçi hiç televizyon izlemediğini belirtenlerin oranı 0.2 olarak belirleniyor.



Araştırma nasıl yapıldı

Araştırma Türkiye’nin 24 ilinde, 15 yaş ve üstü kır ve kent nüfusunu temsil eden örneklem üzerinde yürütüldü.

Araştırmaya 2 bin 72 kişi katıldı.

Kadın oranı yüzde 50.1, erkek oranı yüzde 49.9 oldu.

Araştırmaya katılanların en büyük çoğunluğunu yüzde 36.6’sı ilkokul mezunları oluşturdu.

Araştırmaya katılanların yüzde 64.8’i çalışmıyor.



Yenilikleri gelenekleriyle harmanlayan renkli toplum

Türkiye’de, toplumun son 20 yılda geçirdiği önemli değişim ve devinim, yakından izlenmesi gereken yeni bir resmi ortaya koyduğunu söyleyen TNS Türkiye Genel Müdürü Arzu Kumar, araştırma sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Tüketim hızla arttı, çeşitlendi ve kalıpları değişti. Resim, çok parçalı ve çok bilinmeyenlidir. Araştırma sonuçları, Türkiye’nin renkli profilini, hem içerik hem de zamansal olarak geniş bir bakış açısıyla sunuyor. Türkiye toplumu yenilikleri korkusuzca kucaklarken, geleneklerden vazgeçmiyor; bundan keyif alıyor. Yani, yenilikleri gelenekleriyle harmanlayan renkli bir fotoğraftan bahsediyoruz. Artık daha çoğumuzun cep telefonu var, internete erişim imkanımız ve kullanımımız geçmiş yılara göre daha fazla, pek çok kategoride daha fazla hazır gıda tüketiyoruz. Bize sunulanlarla değişirken, değişmeyen yanlarımız da var. Kahvaltı yapma alışkanlığımızdan vazgeçmiyoruz, üstelik bu öğünde tükettiğimiz ürünler ve çeşitliği de baki... Öğünlerimizi yemek için daha çok ‘masa’ya oturmuş, ama yer sofrasından da vazgeçememişiz. Akşam yemeklerine tüm aile fertleri bekleniyor ve ailecek yeme alışkanlığımız devam ediyor. Buna karşın, evlilik öncesi flörtü uygun bulma durumumuzda yıllar içinde ciddi bir değişim söz konusu değil.”