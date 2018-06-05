Türk halkı internette en çok yatak, halı perde ve nevresim takımı alıyor

İSTANBUL, (DHA)-İnternet e ticaret sitesi Hepsiburada\'nın \'Trend Verileri’ne göre, Ocak-Mayıs 2018 döneminde yapılan alışveriş verileri; Türk halkının internette en çok yatak, halı, perde ve nevresim takımı satın aldığını gösterdi.

Teknolojinin hayatımızda en çok değiştirdiği alanlardan biri de alışveriş alışkanlıklarımız oldu. İnternetten yapılan giyim alışverişleri sıralamada başı çekse de Türkler ev ihtiyaçlarını da internetten almaya başladı. İnternet alışveriş sitesi Hepsiburada\'nı Tren verileri Ocak-Mayıs 2018 döneminde yapılan alışveriş verileri Türk halkının internette en çok yatak, halı, perde ve nevresim takımı satın aldığını gösterdi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla alışverişin en çok yapıldığı şehirler olarak dikkat çekiyor. Yaş ve cinsiyet dağılımı incelendiğinde ise ev ve yaşam ürünlerine en çok; 24-26 yaş aralığındaki kişilerin talep gösterdiği görülüyor. Yüzde 69 oranla erkeklerin kadınların önüne geçtiği gözlemleniyor. Bünyesinde barındırdığı 120 binden fazla ev tekstili ürünü, 25 binden fazla mobilya ve yüzde 40’a varan avantajlı fiyatların yan sıra, ürünleri ev konforunda deneme fırsatı sunan Hepsiburada, ev kurmak ve evini yenilemek isteyenler tarafından tercih ediliyor.

VİSKO, TRENDİ EN ÇOK YÜKSELENLERDEN

Hepsiburada yatak alışverişi verilerine göre visko yataklara talebin oranı geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Yatak seçimini gönül rahatlığıyla ev konforunda yapmak isteyenler, 1.000’den fazla yatak çeşidiyle Hepsiburada’yı tercih ediyor. Yatak kategorisinde en çok satılan boyut 90*190 olurken daha geniş boyutlu yatak tercihleri de günden güne artış gösteriyor. Visko trendi yastık kategorisinde de yükselişte. Yastıklarda en çok ortopedik/visko, ardından elyaf ve son olarak silikon yastık ilgi görüyor.

İNTERNET ÜZERİNDE HALI ARAMASI YÜZDE 80 ARTTI

Hepsiburada bünyesinde barındırdığı 30 bine yakın halı çeşidiyle tüketicilere yüzde 40’a varan indirimler sunuyor. Türkiye’de internette en fazla halı aldığını belirten Hepsiburada Trend Verileri, en çok makine halısı, ardından dokuma halı tercih edildiğini ortaya koyuyor. En çok talep oturma odası halılarına olurken, ardından canlı renkler ve desenleriyle dikkat çeken çocuk odası halıları geliyor. Hepsiburada ayrıca site üzerinde yapılan halı aramalarının da geçen yıla göre yüzde 80 arttığını belirtiyor.

E-ticaret alışverişlerinde perde arama oranı geçen yıla göre önemli artış gösteriyor. Hepsiburada’da en çok store perde tercih edilirken, fon perde ve tül perde siparişleri store perdenin hemen ardından geliyor.

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