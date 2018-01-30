Türk halkı, günün 7 saatini internette harcıyor

Dijital pazarlama ajansı We Are Social ve Hootsuite tarafından yayımlanan ve 238 ülkeden toplanan verilerle hazırlanan rapor Türkiye’nin sosyal medya alışkanlıklarını ortaya koydu. Rapora göre, Türkiye’de internet kullanıcılarının yüzde 60’ı sosyal medya ağlarını aktif olarak kullanıyor. Küresel ortalamanın yüzde 37 olduğu bu alanda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yüzde 99’luk oranla ilk sırada yer alıyor.

Rapora göre, Türkiye’de nüfusun yüzde 60’ı - yani 48 milyon kişi - internete bağlanıyor ve bu rakımla aynı sayıda sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bunun 33 milyonunun tekil kullanıcı olduğu tahmin edilmekte. Türkiye’de cihaz kullanıcılarının yüzde 95’i cep telefonu sahibi ve yüzde 75’i akıllı telefon kullanıyor.

Türkiye’nin web trafiğine göre; bilgisayar üzerinden ziyaretlerin yüzde 36’ya düştüğü görülürken mobil trafiğin yüzde 61’e çıktığı görülüyor.

En çok kullanılan sosyal medya kanalı yüzde 57’lik oranla YouTube. Onu küçük bir fark ile Facebook takip ediyor.

Diğer popüler sosyal medya kanalları ise Instagram ve Twitter.

Araştırmaya göre Türkiye nüfusunun büyük kesimi her gün yaklaşık 7 saatini internette harcıyor.

We Are Social ekibinin 2017 raporuna göre, Türkiye’de sosyal medya kullanıcıları günde ortalama 3 saatini sosyal medya platformlarında geçiriyor.

Facebook’u 1.5 milyar ile You- Tube, 1.3 milyar ile WhatsApp, 1.3 milyar ile Facebook Messenger, 963 milyon ile WeChat, 850 milyon ile QQ takip ediyor.

Diğer popüler sosyal paylaşım platformlarından Instagram’ın aylık aktif kullanıcı sayısı 700 milyon, Twitter’ın ise 328 milyon. Instagram’ın kullanıcı sayısı, Facebook’un satın aldığı 2012 yılının ardından tam 35 kat yükseldiği bildiriliyor.

Raporda sosyal medya platformlarına ilişkin bilgiler ise şöyle:

-20 yaş altının yüzde 32’si Instagram’ı en önemli sosyal ağ olarak görüyor.

-Kadın internet kullanıcıları (yüzde 38), Instagram’ı erkek internet kullanıcılarına (yüzde 26) göre daha çok seviyor.

-Instagram’ı en fazla kullananlar 18-29 yaş (yüzde 60).

-2000 sonrası doğan internet kullanıcılarının yüzde 81’i Twitter’ı günde en az 1 kez haberdar olmak için kullanıyor.

-Üniversite mezunu internet kullanıcılarının yüzde 29’u Twitter’ı kullanıyor. Eğitim düzeyi düştükçe bu oran da düşme görülüyor.

-Sosyal medya kullanımının yüzde 80’inden fazlası mobilden gerçekleşiyor.