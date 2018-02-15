Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, son yolculuğuna uğurlandı

Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş toprağa verildi. Uzun süredir mücadele ettiği kansere yenilerek dün öğle saatlerinde hayatını kaybeden Nuray Hafiftaş, devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Hafiftaş, Teşvikiye Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden olan Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle Pendik’teki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. (DHA)