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Kültür-Sanat

Türk Halk Müziği sanatçısı Bircan Pullukçuoğlu hayatını kaybetti

Ünlü müzisyen birçok türküyü TRT repertuarına eklemişti

09 Ocak 2016 16:53

Türk Halk Müziği'nin büyük sanatçılarından Bircan Pullukçuoğlu hayatını kaybetti.

15 Ağustos 1948'de Aydın'ın Söke ilçesinde dünyaya gelen Bircan Pullukçuğlu, Coşkun Güla'dan müzik eğitimi aldı. TRT'de çeşitli televizyon programlarında görev alan sanatçının, TRT repertuarında notaya aldığı birçok türkü bulunmaktadır. Pullukçuoğlu, bağlama çaldı ve TRT'de ses sanatçısı olarak görev yaptı. Sanatçı, çalışmalarını daha sonra ise Ankara Radyosu'nda şef olarak sürdürdü.

Hürriyet'in haberine göre kötü haberi Onur Akay Twitter hesabından takipçileriyle duyurdu. Akay yayınladığı mesajda, 'Halk müziğinin bel kemiği kırıldı. Keşke gençler izinden gitse! Bircan Pullukçuoğlu’na Allah'tan rahmet dilerim.' ifadelerini kullanarak kötü haberi verdi

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