'Türk Halısı' markası İstanbul Halı Haftası ile değerleniyor

İSTANBUL, (DHA) - \'Türk Halısı\' markasının yaşatılması, korunması ve değerinin artırılması için çalıştıklarını belirten İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Başkanı Uğur Uysal, \"İstanbul Halı Haftası\' boyunca Türkiye\'nin tasarım potansiyeline uluslararası bir kimlik kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

2-4 Ekim tarihleri arasında \'İstanbul Halı Haftası\' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların başta \'Türk Halısı\' markasına değer kattığını vurgulayan İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Başkanı Uğur Uysal, \"Türk halısı sadece bu sektör ile ilgilenen insanların değil, bu topraklarda yaşayan herkesin mirasıdır. Bu zengin mirası, bir adım öteye taşıyabilmek için tasarım ve tasarımcı kavramlarının ön plana çıkarılması gerekiyor. Düzenlediğimiz İstanbul Halı Haftası, zengin halı mirasımıza dikkat çekerken, aynı zamanda günümüz Türkiye\'sinin tasarım potansiyeline uluslararası bir kimlik kazandırmayı amaçlıyorö dedi. \'İstanbul Halı Haftası\' boyunca gerçekleştirilen etkinliklere de değinen Uysal, \"Yoğun katılımla gerçekleştirdiğimiz İstanbul Halı Haftası boyunca halıya dair birçok çalışmamız oldu. 11.Ulusal Halı Tasarım Yarışması, İstanbul Rug Show, 2.İstanbul Uluslararası Halı Konferansı, İHİB sponsorluğunda gerçekleşen Türk ve İslam Eserleri Müzesi\'nde 15. ve 17. Yüzyıl Osmanlı Halıları kalıcı sergisi ve Lucien Arkas\'ın kişisel koleksiyonundan Kumkapı halıları geçici sergisi \'Türk Halısı\' markasını geliştirmek adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan başlıcaları\" dedi.

25 ÜLKEDEN 200\'ÜN ÜZERİNDE YABANCI ALICI

\'İstanbul Halı Haftası\' etkinlikleri kapsamında Ekonomi Bakanlığı ve İstanbul Halı İhracatçıları Birliği\'nin destekleriyle, başta Amerika, Kanada ve İngiltere olmak üzere 25 ülkeden 200\'ün üzerinde yabancı alıcının ağırlandığını belirten Uysal, \"İhracat yapan üretici firmalarımız ile Alım Heyeti kapsamında ülkemize getirdiğimiz bu alıcıları bir araya getirerek B2B görüşmeler gerçekleştirmelerini sağlıyoruzö dedi. Sektörümüz katma değeri yüksek bir ihracat birim fiyatına sahip. Ülkemizin kg başı ihracat birim fiyatı 1,4 dolar civarındayken, sektörümüzün kg başı ihracat birim fiyatı 18 dolarlar seviyesinde. Katma değeri yüksek ihracatın önemi her geçen gün daha da artıyor. Biz de pazarlarımızı çeşitlendirmek ve mevcut pazarlardaki pazar payımızı büyütmek için alım heyetlerinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İhracatımızdaki katma değeri artırmak için de gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız var. Katma değeri artırmak için başlıca önceliğimiz \'Türk Tasarımı\' algısını yukarılara taşımak. Bu amaçla 11\'incisini düzenlediğimiz Halı Tasarım Yarışmamızın finalini yine \'İstanbul Halı Haftası\' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdik. 128 başvuru arasından finale kalan 8 tasarımcımız jürimizin verdiği puanlar ile kıyasıya yarıştılar. Mercanlar teması ile birinci olan tasarımcımız Zeynep Gürbüz\'ü, oluşum teması ile ikinci olan Merve Bütüşaba\'yı, umut arayışı teması ile üçüncü olan Yasemin Songur\'u tebrik ediyor, sektörümüze katkılarının sürekli olmasını temenni ediyorum\" diye konuştu.