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Spor

Türk hakemler, İtalya-ABD maçında VAR uyguladı

İSTANBUL / DHA FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır ve ekibi, resmi organizasyonlarında VAR sistemine geçme hazırlıkları yapan UEFA'nın Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini uyguladığı İtalya ile ABD arasındaki özel müsabakayı yönetti

21 Kasım 2018 14:21

İSTANBUL / DHA

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır ve ekibi, resmi organizasyonlarında VAR sistemine geçme hazırlıkları yapan UEFA\'nın Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini uyguladığı İtalya ile ABD arasındaki özel müsabakayı yönetti.
Belçika\'nın Genk şehrinde oynanan müsabakada Çakır\'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, müsabakanın 4. hakemi olarak Alper Ulusoy görev aldı.
UEFA tarafından Türk hakemlerinin ilk kez VAR ve AVAR olarak atandığı müsabakada, Video Yardımcı Hakem (VAR) Halis Özkahya, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) ise Barış Şimşek oldu.
Cüneyt Çakır, İtalya\'nın Amerika Birleşik Devletleri\'ni 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada VAR uygulamasına başvurmadı.

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