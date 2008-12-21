Türk hakem 25 yıl sonra hatırlandı

İspanyol spor gazetesi Marca, İspanya'nın Malta'yı 12-1 yendiği, 21 Aralık 1983 tarihinde oynanan karşılaşmayı yöneten Türk hakem Erkan Göksel'le yapılan bir röportajı yayımladı.



25 yıl aradan sonra Erkan Göksel'i hatırlayan Marca gazetesinde yer alan röportajda, eski Türk hakem Göksel, 12-1 İspanya'nın üstünlüğüyle biten maçı gurur ve iyi anılarla hatırladığını belirterek, "O gün İspanya-Türkiye ilişkileri için çok şey yaptım" dedi.



İspanya'nın, Malta karşısında aldığı farklı galibiyetle Hollanda'yı geride bırakarak 1984 Avrupa Kupası'na katılmasını sağladığı maçı yöneten Göksel, maç sonrasında bulunduğu arabanın önünü kesen İspanyollar'ın neşelerine kendisinin de ortak olmasını istediklerini anlattı. Maçtan sonraki gün girdiği bir İspanyol mağazasının sahibinin kendisini tanıyıp kemer hediye etmek istediğini, ancak kabul etmeyip para ödediğini ifade eden eski Türk hakem, "Daha sonra yemek için beni Türk Konsolosluğu'na götürdüler. Konsolos bana, İspanya-Türkiye ilişkileri için 5 yılda kendisinin yaptığından daha fazlasını benim bir gece de yaptığımı söyledi. Çok mükemmel bir insandı" diye konuştu.



İlk yarısı 3-1 İspanya'nın üstünlüğü ile biten ve 2. yarıda İspanya'nın 9 gol daha bulduğu maçta, hakem Göksel rakibe sert hareketinden dolayı bir Maltalı oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışında bırakmıştı. Göksel, Maltalılar'ın kendisini suçladığını, ancak sonuçtan esas etkilenen Hollanda'nın hiçbir şekilde maça itiraz etmediğini hatırlatarak, "Hatta Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı benim çok iyi bir maç yönettiğimi söylemişti. UEFA delegasyonu da 4 üzerinden bana 3.5 puan vermişti" dedi.



Malta'yı 12-1 yenerek 1984 Avrupa Kupası'na katılan İspanya, turnuvanın finalinde ev sahibi Fransa'ya 2-0 yenilerek 2. olmuştu.

