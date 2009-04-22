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Bilim / Teknoloji

Türk hackerlardan Microsoft sitesine saldırı

Miscrosoft'un Yeni Zelanda'da yayın yapan sitesi bir grup Türk hackerın saldırısına uğradı.

22 Nisan 2009 03:00

Miscrosoft'un Yeni Zelanda'da yayın yapan sitesi bir grup Türk hackerın saldırısına uğradı.

Dünyanın teknoloji devi Microsoft'un Yeni Zelanda'da yayın yapan `www.msn.co.nz' adlı web sitesi kendilerine `Peace Crew' adı veren Türk hackerlar tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi. Microsoft'un açılış sayfasına `İsrail Savaşını Durdurun' mesajı bırakan hackerların sitenin adının kayıtlı olduğu DNS ayarlarını değiştirerek sitelerine yönlendirdikleri belirtiliyor. Aynı Türk hacker grubunun bu yılın başlarında NATO ve Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin web sayfalarına da saldırdıkları açıklandı. MSN teknik ekbinin sorunun çözülmesi için çalışmalara başladığı açıklandı.

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