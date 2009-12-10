Türk hackerlar 'terör' ve 'porno'ya karşı

T24 - Anadolu Üniversitesi (AÜ) araştırma görevlisi Ufuk Eriş, Türk hackerların profilini çıkardı.



Buna göre, çoğu 14-21 yaş arasında olan Türk hackerlar, lise veya üniversite öğrencisi."Zevk almak" ve "Bir amaca ya da ülkeye hizmet" için hack yaptığını bildiren Türk hackerların, en fazla zararı "terörist gruplar ile porno siteleri"ne verdikleri ortaya çıktı.



İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Bölümü araştırma görevlisi Eriş, dünyadaki hackerlar sıralamasında, ilk 10 içinde 5 Türk hacker bulunduğunu bildirirken, Türk hackerlar ile yabancı hackerlar arasındaki en önemli farkı, "Türk hackerlar daha zeki, meraklı ve çalışkan" diye açıkladı.



Doktora tezi için Türk hackerları seçtiğini ve araştırmaya 2004'te başladığını belirten Eriş, hackerlara ulaşmanın çok zor olduğunu ve yaklaşık 3 yıl boyunca bu kişilere ulaşmaya çalıştığını anlattı. Toplam 258 hacker ve kendini hacker olarak tanımlayan kişiyle anket yaptığını bildiren Eriş, şöyle devam etti:



''Hackerlarla internet aracılığıyla anket yaptım. Bazılarını ikna etmek 6-7 ay sürdü. Forum sitelerine elektronik anket koydum. Türkiye'de kırıcıların yoğun biçimde erkeklerden oluştuğu, 14-21 yaş aralığında bulundukları ve çoğunun öğrenci olduğunu tespit ettim. Gelir düzeylerinin 0-1500 lira arasında orta, alt seviyede yer aldığını belirledim. Eğitim düzeyleri lise ve üniversite düzeyinde. Çoğu 2-3 yıldır hackerlıkla uğraşıyor. Türk hackerlar ile yabancı hackerlar arasındaki en önemli farkın, Türk hackerların daha zeki, meraklı ve çalışkan olduğu ve Türklerin milli ve dini değerlerle hareket etmeleri olarak algılandığını tespit ettim."



Hacker sitesine de hack



Eriş, "ABD askerlerinin Türk askerlerinin başına çuval geçirmesi", "Hazreti Muhammed'in karikatürlerinin çizilmesi" gibi uluslararası krizlerden sonra Türk hackerların, bu siteleri kırdığının görüldüğüne işaret ederek, "Dünyadaki hackerların sıralamasını yapan bir sitedeki ilk on arasında 5 Türk hacker bulunuyor. Türk hackerlar o siteyi de hackleyebiliyor" dedi.



Olimpiyat rekorları kıran ABD'li yüzücü Michael Phelps'in sitesini hackeleyen Türk hackerlar bulunduğunu anlatan Eriş, "Türkiye'de kırıcılık eyleminin nedeni olarak politik amaçlı protestonun birinci kategori olarak öne çıkması, beklenen bir durum. Bunun yanında, karşı taraf ile kişisel sorun, merak, öğrenmek, uyarı amaçlı açığı ispat nedenleri de önemli nedenler arasında görülmektedir." bilgisini aktardı.



İşte "Türk Hacker"ın profili



Ankete katılan 256'sı erkek, 2'si kadın toplam 258 hackerın cevaplarına göre, "Türk hacker" profili şöyle:



* Yüzde 79.8'i öğrenci, yüzde 8.1'i serbest meslek sahibi, yüzde 6.6'sı memur, yüzde 2.7'si işçi, yüzde 2.7'si işsiz.



* Yüzde 29.1'inin gelir düzeyi 501-1000 lira, yüzde 24.8'inin 0-500 lira, yüzde 19.8'inin 1001-1500 lira, yüzde 13.2'sinin 1501-2000 lira.



* Yüzde 51.2'si "zevk aldığı, hoşuna gittiği için", yüzde 23.3'ü "bir amaca ve ülkeye hizmet etmek için", yüzde 6.2'si "bilgi edinmek için" hackle uğraşıyor.



* Yüzde 29.8'ine göre hack yaparken zarar verilmesinde meşru hedef "terörist siteleri", yüzde 13.2'si için "herkes", yüzde 12.4'üne göre "porno siteler".



* Yüzde 65.1'i hackerlığın suç olduğunu kabul ederken, yüzde 34.9'una göre değil.



*Yüzde 37.6'sı her tür müzik dinliyor, yüzde 23.6'sı rap, yüzde 14.3'ü rock, yüzde 10.7'si de halk müziği.

