Türk hackerlar Fitch'in internet sitesini erişime kapattı!

Türk hackerlar, dünyanın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Türkiye’ye yönelik tavrını eleştirerek, kuruluşun internet sitesini saatlerce erişime kapattı.

Türk Hack Team isimli grup, kuruluşun Türkiye’ye yönelik tavrının değişmemesi durumunda saldırıların artacağını açıkladı.

Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu düşürmüş, not görünümünü de 'durağan'da tutmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından bazı kesimler, kuruluşun tavrını ekonominin yıpratılmasına yönelik bir çalışma olarak değerlendirdi.

Kredi notlarının açıklanmasına Türk hackerler da tepki gösterdi. Türk Hack Team, Fitch Ratings’in resmi internet sayfasına ağır bir saldırı yaptı. Hackerler, saldırı sonucunda siteyi erişime saatlerce kapattı. Türk Hack Team yöneticileri, öncü bir saldırı yaptıklarını, kuruluşun Türkiye’ye yönelik tavrının değişmemesi durumunda saldırıların artarak devam edeceğini belirtti.

Yine Türk Hack Team yöneticileri, siyasi nedenlerle notların düşmeye devam etmesi halinde sayfanın günlerce kapatılacağını da sözlerine ekledi.

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