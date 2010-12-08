Türk hacker Lady Gaga'dan özür diledi

T24 - 18 yaşındaki hacker Deniz A'nın, bazı sanatçıların şarkılarını çalarak satmaya çalıştığı iddia ediliyordu.



Alman gazetesi Bild'in haberine göre, Deniz A. bu sanatçılardan Lady Gaga'ya gönderdiği mektupta, "Yaptığımdan utanç duyuyorum. Sonuçlarını düşünemedim." sözlerine yer verdi.



Kendini DJ Stolen ismiyle tanıtan Deniz A.'nın, Lady Gaga'nın yanı sıra, Justin Timberlake, Kesha ve Kelly Clarkson gibi sanatçıların yakınlarının bilgisayarlarına sızmayı başardığı belirtiliyor. Deniz A bu yolla elde ettiği sanatçıların yeni şarkılarını internet üzerinden satmaya çalışırken yakalanmıştı. Ayrıca 23 yaşındaki bir arkadaşıyla birlikte, Kesha'nın son derece özel fotoğraflarını web sitelerinde yayınlamışlardı.







Hakkında henüz dava açılmayan Deniz A ile ilgili soruşturma Duisburg kentinde sürüyor. Avukatı, müvekkilinin yıldızların hayatına bilgisayar korsanlığı ile girmenin cazibesine kapıldığını ve bunun bir hata olduğunun bilincinde olduğunu dile getirdi.



Lady Gaga'ya mektubunda yaptığının hata olduğunu anladığını dile getiren Deniz A da, "Başını ağrıttığım herkesten özür diliyorum" dedi.





