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Türk güzele Almanya'dan vize engeli

Top Model of The World 2012 yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek Türk top modele vize verilmediği için Türkiye yarışmada temsil edilmeyecek.

09 Mart 2012 19:14

 

T24 - Top Model of The World 2012 yarışmasında Türkiye'yi temsil etmesi beklenen Sezgi Melek Tüzel, Almanya vizesi alamadığı için yarışmada Türkiye temsil edilemeyecek.
 
Almanya'nın Aachen kentinde 10 Mart Cumartesi günü düzenlenecek olan Top Model of The World 2012 yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek Türk top modele vize verilmediği için Türkiye yarışmada temsil edilmeyecek. Afrika ülkeleri, Hindistan, Afkanistan, Çin, Avrupa ülkeleri, Amerika ülkeleri gibi dünyanın her yerinden 40'ın üzerinde top modelin podyuma çıkacağı yarışmada Türk model Sevgi Melek Tüzel'e Almanya'nın İzmir konsolosluğu vize başvurusuna red cevabı verdi. Tüzel geçen yıl yine aynı sorunla karşılaşmış ve Türkiye MGO'nun düzenlediği yarışmaya 2011'de de katılamamıştı. Yarışmanın organizatörleri ise durumu skandal olarak nitelendirerek, diğer yarışmacılar vize sorunu yaşamazken Türk yarışmacının gelememesini üzüntüyle karşıladıklarını söylediler.
 
 

Yarışma Türkiye'siz yapılacak

 
Büyük hayal kırıklığına uğradıklarını belirten yarışmanın organizatörü Detlef Tursies, "Sezgi Melek Tüzel'in menajeri bize Almanya'nın vize vermediğini ve büyük üzüntü yaşadıklarını yazdı. Biz de açıkçası üzüldük. Buradan yaptığımız girişimler de sonuç vermedi. Bu durumda yarışma maalesef geçen yıl olduğu gibi yine Türkiye'siz yapılacak" dedi.
 
 

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