Türk: Güzel günler yakın

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Başkanı Ahmet Türk, 29 Martta yapılacak yerel seçimlerde her oyun önem taşıdığını söyledi ve "Güzel günler yakın" dedi.





Türk, partisince Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'de artık terörün durmasını istediklerini ifade ederek, sorunun ortak akıl ve projelerle çözülebileceğini kaydetti.



Yerel seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Türk, şöyle konuştu:



"Bu seçimde başarılı olmak inanın ki barışı getirecek. Bütün dünya bizi izliyor. Bu yüzden her oyun önemi var. Bazı kardeşlerimiz burada başka partilerde siyaset yapıyor. Onlara çağrıda bulunuyorum; Mücadelenize sahip çıkın diyorum. Çok güzel rüyamız var, güzelliklerle, özgürlük ateşiyle, barışla, kardeşlikle dolu bir rüya. Gücümüzü, birlikteliğimizi ortaya koyarsak güzel günler yakındır."



Türk, konuşmasının sonunda DTP'nin Dilovası Belediye Başkan adayı Engin Güleser için oy istedi.



Mitinge DTP milletvekilleri Sırrı Sakık ve Sebahat Tuncel de katıldı.



Miting alanında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posteri açıldı, bazı gruplar ise teröristbaşı lehine slogan attı.

