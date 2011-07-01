-TÜRK: GÜL BİZE POZİTİF ENERJİ VERDİ ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptıkları görüşmenin ardından, ''Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten bize pozitif bir enerji verdi, sorunun çözümü konusunda olabildiğince büyük bir çaba göstereceğine inanıyoruz'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Türk ve Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Şerafettin Elçi'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Türk, Elçi ile birlikte Köşk'ten ayrılırken, yaptığı açıklamada, 12 Haziran seçimlerinin ardından istemedikleri ve mutlaka çözülmesi gerektiğine inandıkları bir krizle karşı karşıya kalındığını söyledi. Yıllardır, demokratik siyasette ısrar ettiklerini, bütün olumsuzluklara rağmen, çözüm yerinin parlamento olduğuna inandıklarını ifade eden Türk, geçmişten bu yana partilerinin kapatıldığını, parlamento dışına itildiklerini, anayasa mahkemesi tarafından milletvekilliklerinin düşürüldüğünü, ancak çözüm yerinin parlamento olduğuna inandıkları için bu seçimlere de katıldıklarını vurguladı. Düşüncelerinin önemsenmediğini gösteren bir yaklaşımla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Türk, bu sancılı süreçlerin atlatılması, demokratik bir anayasanın yapılması ve demokratik çözümlerin üretilmesi konusunda bu dönemi önemli gördüklerini bildirdi. Türk, ancak bu süreci tıkamaya yönelik anlayışların ortaya konulduğunun görüldüğünü kaydetti. Yapılan haksızlıklara karşı parlamentoya katılmayacaklarını ifade ettiklerini anımsatan Türk, gerçekten sorunun çözümünü sağlayacak inandırıcı bir açıklama, çalışma yapılmadan da tavırlarının değişmeyeceğini belirtti. Türk, ''Bugün de aynı kararlılıktayız'' diye konuştu. Türk, Gül ile yaptıkları görüşmeyi değerlendirirken şöyle konuştu: ''Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten bize pozitif bir enerji verdi, sorunun çözümü konusunda olabildiğince büyük bir çaba göstereceğine inanıyoruz. Bu krizin aşılmaması durumunda önümüzdeki sürecin daha sancılı bir sürece dönüşeceğini ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun bilincinde. Umut ediyorum ki Hükümet, yine bu ülkenin Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı, bu krizin aşılması konusunda gereken refleksi gösterir ve bu sorunun çözümüne katkı sunar. Ancak tekrar ifade etmek istiyorum, ötekileştiren, hiçe sayan anlayışlar karşısında biz parlamentoya gitmenin ve orada bulunmanın bir anlam ifade etmeyeceğini tekrarlıyoruz. Eğer parlamentoda düşüncelerimiz, katkılarımız olmayacaksa ve parlamentoda bir işlevimiz yoksa o parlamentoda bulunmanın da çok anlamlı olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ama umut ediyorum ki herkes bu krizin aşılması konusunda gereken çabayı sarf eder.''