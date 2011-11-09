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Yaşam

Türk görevliler Somalililerle çiftetelli oynadı MOGADİŞU (A.A)

09 Kasım 2011 15:38

-Türk görevliler Somalililerle çiftetelli oynadı MOGADİŞU (A.A) - 09.11.2011 - Açlık ve kuraklıkla mücadele eden Somali'ye Türk halkının yardımlarını ulaştırmada köprü görevi üstlenen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kısa sürede halkla kaynaşarak güzel bir dostluk kurdu. Başkent Mogadişu'da bir düğüne katılan Türk yardım kuruluşlarının temsilcileri, bu dostluğu Somalililerle birlikte çiftetelli ve misket oynayarak pekiştirdi. Kimse Yok Mu Derneği'nin Mogadişu'daki lojistik merkezinde tercüman olarak çalışan Abdülmuttalip Haşim Nuurre, merkezin bahçesinde düzenlenen düğünle Hani Abdürrezzak Hacı Hasan ile evlendi. Düğün davetiyelerini Türkçe ve Somalice bastırarak Mogadişu'daki tüm Türk yardım kuruluşlarının temsilcilerine ulaştıran Nuurre, düğünün yapıldığı bahçeyi de Türkiye ve Somali bayraklarıyla süsledi. Türk yardım kuruluşlarının temsilcileri de düğüne yoğun ilgi gösterdi. Somalililerle birlikte çiftetelli ve misket oynayan Türk görevliler düğünü renklendirdi. Somalili Grup Kang Band'ın müziği eşliğinde oynayan gelin ve damada, hediye olarak Türkler dolar, akrabaları ise Somali şilini taktı.

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