Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder ve Baskın Oran'a itiraz

Helin Alp / Ankara

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Genel Başkanı Ahmet Türk, barış ve çözüm sürecinin devam ettiğini, Gezi Parkı eylemlerinin barış sürecini etkileyeceği yönündeki görüşlere katılmadığını söyledi.

T24'e konuşan Ahmet Türk, Akil İnsanlar Heyeti üyesi Prof. Baskın Oran'ın dile getirdiği "Hükümetin ya da Başbakan’ın barış sürecini ‘buruşturup attığı" görüşünü de, bazı yazar ve siyasetçilerin öne sürdüğü "bu hükümetle barış olmaz’ sözlerini şu aşamada gerçekçi bulmadığını söyledi. Türk, “Henüz öyle bir noktada değiliz. Haziran sonuna kadar PKK gerillalarının sınır dışına çıkması tamamlanacak. 2. aşamaya geçildi. 4-5 aydır cenaze gelmiyor. Bu aşamada sorunun çözümü için demokratik adımların bir an önce atılması gerekiyor. Ancak, hükümet henüz bu adımları atmıyor. Bu, bizde kaygı uyandırıyor” dedi.

‘Gezi'de demokrasi talebi de var’

Hükümetin ve Başbakan'ın barış sürecinin devamı için hızlı adımlar atmasını ve demokrasiyi güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Türk, "Gezi Parkı eylemlerinde demokrasi talebi var. Bu talep bizim de istediğimiz taleplerdir. Eylemlerde, yaşam biçimlerine karışılmasını istemeyen yeni kuşak bir nesli gördük. DTK olarak biz bu demokrasi taleplerini destekliyoruz" diye konuştu.

‘Hükümete yönelik bilinçli bir senaryo devrede olabilir’

Gezi Parkı eylemlerinde, demokrasi taleplerinin yanında bilinçli bir senaryo da devreye girmiş olabilir. Eylemlerde, demokrasi talebinde bulunanlarla birlikte hükümeti yıpratmak ya da çözüm sürecine karşı olan farkı grupların da yer aldığını söyleyebiliriz.

‘Sırrı Süreyya Önder'in DTK eleştirisini doğru bulmuyorum’

Sırrı Süreyya Önder'in, Nuçe TV'de "Türkiye yanıyor, dünyanın en büyük isyanlarından biri... DTK tek cümleyle destek açıklaması yapmadı" sözlerini de eleştiren DTK Eş Başkanı Ahmet Türk, Önder'in açıklamalarını doğru bulmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Sırrı Süreyya Önder'in dün yaptığı konuşmayı duydum. DTK Eş Başkanımızı sayın Aysel Tuğluk ve ben kişisel açıklamalarda bulunduk. Aynı zamanda DTK olarak da Gezi Parkı'ndaki demokratik talepleri desteklediğimizi üç defa yazılı açıklama yaparak kamuoyuna açıkladık.

Gezi Parkı eylemlerindeki halkın tepkisinin, hükümete, 'günlük yaşamımıza karışamayın ve herseyi biz biliriz' tavrına yönelik olduğunu söyledik. Ancak, defalarca açıklama yapmamıza rağmen Sırrı Süreyya Önder'in Nuçe TV'de yaptığı açıklamayı doğru bulmuyorum."