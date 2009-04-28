Türk gençleri Rocky’ye değil Polat’a öykünüyor

RTÜK Üyesi Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Türk gençlerinin yabancı değil yerli dizi ve sinemalardaki karakterlere özendiğini söyledi.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, reytingleri yüksek olan dizilerdeki kahramanların bazı davranışlarının olumsuz rol model olabildiğini, bu nedenle dizi yapımcılarının bu konuda çok hassas olması gerektiğini söyledi.



Prof. Dr. Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli suçlara karışan bazı kişilerin, ilgiyle takip ettikleri dizi film kahramanlarına gerçek hayatında da benzemeye çalıştığını belirtti.



Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde belediye binasına silahla girip, çevresindekilere rastgele ateş eden kişinin gerçek hayatında da "Kurtlar Vadisi" dizisi oyuncularından Muro'ya benzediği ve ona özendiği yönünde haberler çıktığını anımsatan Yerlikaya, "İlgili şahıs fiziken de dizi film kahramanlarından Muro'ya gerçekten çok benziyor. Hatta gazetelerde görünce yanlışlıkla Muro'nun resmi basıldı zannettim. Maalesef Türkiye'deki dizilerdeki bazı kahramanların olumsuz davranışlarını rol model alan kişiler, bu tür olayları gerçekleştirebiliyor" dedi.



Bursa'nın Karacabey ilçesinde de bir süre önce, bir televizyon kanalında yayınlanan dizideki karaktere özenen 5 yaşındaki kız çocuğunun, dizideki kahraman gibi kaybolabilmek için bir şişe şurup içmesi sonucu zehirlendiğini dile getiren Yerlikaya, özellikle çocukların ve gençlerin dizi film kahramanlarını örnek alarak olumsuz davranışlarda bulunduğuna dikkati çekti.



‘Yapımcılar hassas olmalı’



Yerlikaya, Türkiye'de yayınlanan bazı yerli dizilerin yapım olarak çok kaliteli olabildiğini, ancak içerik olarak bazılarının yanlış mesajlar verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Reytingleri yüksek olan dizilerdeki kahramanların bazı davranışları, olumsuz rol model olabilmektedir. Dizi yapımcıları, bu konuda çok hassas olmalı, gerekirse psikolog, sosyolog ve iletişim bilimi uzmanlarından danışmanlık desteği almalı. Bu tür dizilerde suç unsuru gördüğümüz konularda biz zaman zaman müeyyide uygulamaktayız. Dizi yapımcıları ve televizyoncular bu tür durumlarda 'Efendim siz ceza veriyorsunuz, ama en fazla izlenen diziler de bunlar' şeklinde kendilerini savunmaktadır. Ancak kanaatimizce dizinin çok fazla izlenmesi, yayıncının ve dizi yapımcısının toplumsal sorumluluğunu da o derece artırmaktadır. Dolayısıyla reyting ile yapımcının sorumluluğu arasında paralel bir ilişki vardır. Çok izlenen dizilerdeki olumsuz içerik ve kahramanlar, daha fazla rol model olmaya adaydır. Az izlenen dizi ve yapımın kahramanlarının rol model olma özelliği de çok izlenene göre daha azdır."



‘Rol model alınıyor’



Yerlikaya, Türk dizilerinde kahramanların, mekanın ve olayın yerli olması nedeniyle bu tür dizilerdeki kahramanların, yabancı bir yapıma göre daha fazla rol model olma özelliğine sahip olduğunu bildirdi.



Türk vatandaşı bir izleyicinin yerli yapımlardaki dizi kahramanlarını daha fazla rol model aldığını ifade eden Yerlikaya, şöyle devam etti:



"Hiçbir Türk vatandaşı, yabancı bir dizi olan 'A Takımı'ndaki Albay Hannibal Smith'e özenmez. Çünkü, mekan olarak, kültür olarak, kişisel özellikleri olarak, bu kahramanı kendisinden farklı hisseder. Yine bir Türk izleyicisi Rocky'ye, Jackie Chan'e özenmez. Ama kendi toplumundan olan Polat Alemdar'a, Maraz Ali'ye, Memati'ye, Muro'ya daha fazla özenebilmekte, onu rol model olarak alabilmektedir. Bu kahramanlar rol model olunca kahramanların olumsuz tavır ve davranışları da örnek alınabilmektedir."



Yerlikaya, bu nedenle yerli film ve dizi yapımcılarının toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket ederek, dizilerde olumsuz etkilere neden olabilecek rol model kahramanlar oluşturmaktan kaçınmaları gerektiğini vurguladı.



Dizilerdeki bazı karakterlerin herkesi olumsuz etkilemesinin söz konusu olmadığına işaret eden Yerlikaya, ancak az da olsa olumsuz örneklerin ortaya çıkmasının önüne geçilmesi için dikkatli olunmasının gerektiğini sözlerine ekledi.



