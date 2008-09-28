Türk genci panik atak

Alkol gençlerin hafızalarına zarar veriyor



Red Bull gençleri de tehdit ediyor

Bağımsız Eğitimciler Sendikası'nın geniş bir katılımla yaptığı "Gençlik ve Korku Araştırması" Türk gencinin "fobik" olduğunu ortaya koydu. Türk genci, korkuları nedeniyle diğer insanlarla ilişki kurmaktan bile kaçınırken, özellikle inanç konusunda korku duyuyor. İstanbul ve Ankara'da 18-30 yaşları arasında 2 bin 996 genci katıldığı ankette göre, gençlerin yüzde 94.1'nin fobisi bulunuyor. Ankete göre, gençlerin yüzde 12.3'ü ölüm ve sevdiklerini kaybetmekten korkarken, yüzde 11.4'ü dini duygularını kaybetmekten korkuyor. Gençlerin yüzde 11.1'i de depremden korktuğunu açıklarken, yüzde 10.9'luk kısmı da cehenneme gitmekten korkuyor.Ankete göre, gençlerin yüzde 71.9'u hayvanlardan korkarken, yüzde 20.4'ü hiçbir hayvandan korkmuyor. Ankete katılanların yüzde 7.7'si de hayvanlardan korkup korkmadığı konusunda kararsız. Hayvanlardan korktuğunu belirten gençlerin yüzde 26.2'si yılandan, yüzde 25.9'u köpek balığından, yüzde 20.6'sı böceklerden, yüzde 14.1'i fareden korkuyor. Kedi ve köpeklerden korkanların oranı ise yüzde 5.1'i buluyor.Anketin en ilginç sonuçlarından biri de gençlerin korkularının insanlarla ilişkilerini önemli ölçüde etkilediğini ortaya koyması oldu. Gençlerin yüzde 59.9 gibi büyük bir kısmı, korkularının toplum içinde insanlarla ilişki kurmasını engellediğini açıklarken, sadece yüzde 25.7'si korkularının ilişkilerine etki etmediğini savundu. Ankete katılanların yüzde 14.7'si ise korkularının insanlarla ilişkilerini engelleyip engellemediği konusunda ise kararsız kaldı.Anket, Türkiye'deki dört gençten birinin panik atak sahibi olduğunu da gözler önüne serdi. Ankete göre, gençlerin yüzde 24.5'inin panikatağı bulunurken, yüzde 21.1'inde küçümsenme korkusu bulunuyor. Gençlerin yüzde 20.2'si topluluk önünde konuşmaktan korkarken, yüzde 18.2'si gibi büyük bir kısmı da ayıplanmaktan korkuyor.Gençler, topluluk içinde cep telefonu ile konuşmaktan dahi rahatsızlık duyuyor. Gençlerin yüzde 27.2'si topluluk içinde cep telefonu ile konuşurken rahat hissettiklerini, yüzde 14.4'ü ise çok rahat olduğunu açıkladı. Buna karşın gençlerin yüzde 19.5'i cep telefonu ile konuşurken uzaklaşmak istediğini, yüzde 19.3'ü sıkıntılı olduğunu, yüzde 9.9'u korku duyduğunu, yüzde 9.7'si ise kaygılandığını bildirdi.Ankete göre, gençler iyi tanımadığı ya da yeni tanıştığı kişilerle konuşurken, sıkıntı ve kaygı duyuyor. Gençlerin yüzde 28.2'si yeni tanıştığı kişilerle konuşurken rahat olduğunu, yüzde 15.3'ü ise çok rahat olduğunu belirtirken, yüzde 22.2'si sıkıntılı olduğunu söyledi. Gençlerin yüzde 18.9'u ise yeni tanıştığı kişilerle konuşurken kaygılanırken, yüzde 8.5'ku korktuğunu, yüzde 6.9'u ise kaçmak istediğini söyledi.Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 73.1'i korkularından kurtulabilmek için yardım alıyor. Gençlerin yüzde 39.7'si korkularından kurtulmak için arkadaşlarından ve çevresinden yardım alırken, yüzde 27.6'sı ise ailesinden yardım alıyor. Rehber öğretmen ya da psikolojik danışmandan yardım isteyenlerin oranı yüzde 14.1'i bulurken, yüzde 5'i de psikiyatra giderek yardım alıyor. Gençlerin yüzde 3.9'u ise korkularından ilaçla kurtulma yolunu seçiyor.Gençlerin yüzde 29.2'si ise aldığı yardımların işe yaramadığını düşünüyor.