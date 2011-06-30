Türk genci Cengiz Abazoğlu'nu 'beğen'di

T24 - Nokia Türkiye'nin Facebook sayfasındaki anket, en çok sevilen modacı olarak Cengiz Abazoğlu'nun ismini ortaya çıkardı.





Nokia Türkiye Facebook sayfasında yer alan anketi 856 kişi yanıtladı. Tarz, tasarım ve alışveriş konularının yer aldığı anketin sonuçlarına göre Türk gençliğinin en beğendiği modacı Cengiz Abazoğlu oldu. Onu ikinci sırada Cemil İpekçi izlerken, Ece Sükan da üçüncü oldu.



İlk beş sırada yer alan tasarımcılar; Cengiz Abazoğlu, Cemil İpekçi, Ece Sükan, Hakan Yıldırım, Alexander Mcqueen olarak sıralandı.



Ankette en beğenilen diğer tasarımcılar sırasıyla Bora Aksu, Tuvana Büyükçınar, Nur Yerlitaş, Atıl Kutoğlu, Hüseyin Çağlayan, Ross Lovegrove, Yıldırım Mayruk, Faruk Saraç, Bahar Korcan, Hatice Gökçe, Gamze Saraçoğlu Georgio Armani, Roberto Cavalli, John Galliano, Karl Lagerfeld, Arzu Kaprol, Vivienne Westwood, Uğurkan Erez ve Dilek Hanif oldu.



Cengiz Abazoğlu’nu beğenenler “tasarımları kendi tarzlarına hitap ettiği, işini çok iyi yaptığı ve sade, giyilebilir tasarımları olduğu”nu ifade ettiler. Cemil İpekçi taraftarları ise “kendine has, doğal, açık sözlü bir adam, renkli, uçuk kaçık bir kişilik ve tasarımları çok iyi” olduğu için İpekçi’nin tarzını beğendiklerini söylediler.



Katılımcılar, Sükan’ı giyim ve kendine yakışanı bulma konusunda başarılı bulduklarını ve güzelliğinden etkilendiklerini söylediler.





Rahat giyinmeyi tercih ediyorlar



Anket sorularını yanıtlayan 856 tasarım tutkunu tarzlarını en çok “rahat” olarak tanımladı.



Ardından kendilerini en çok “farklı,” “şık”, “eğlenceli”, “özgür”, “zevkli”, “sempatik”, “sportif”, “karizma”, “güvenilir”, “dürüst”, “neşeli”, ve “özgüvenli” olarak tanımladılar. Anket sorularına verilen cevaplarda en çok “başkalarından esinlenmeyi sevmem, kendime yakışanı giyerim, tarzımı kendim yaratabilirim” şeklinde düşündüklerini ifade ettiler.



Ankete katılanlar, alışveriş yaparken en çok önem verdikleri şeyleri sırasıyla kalite, fiyat, renk uyumu, marka, modaya uygunluk, farklılık, tasarım ve şıklık olarak nitelediler.