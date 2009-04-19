Türk gemisine insanlık cezası

Malta açıklarında batmak üzere olan iki teknedeki 145 kaçak göçmeni kurtaran Pınar E adlı Türk gemisi Malta’da mahsur. Kaçakları ne Malta ne de İtalya kabul etmedi. Yiyeceklerini göçmenlerle paylaşan mürettebat da aç susuz kaldı.



Hhedef Denizcilik’e ait Panama bandıralı Pınar E isimli kuru yük gemisi önceki gün Malta açıklarında Afrikalı 145 kaçağı son anda ölümden kurtardı. İtalya’dan Tunus’a hareket ettikten sonra Malta karasularında batmak üzere iki bot gören Pınar E adlı kuru yük gemisinin mürettebatı, 145 kaçağı gemiye aldı. Ancak İtalya ve Malta’nın kaçakları kabul etmemesi ve gemide yiyecek ve içecek su kalmaması olayı daha farklı bir boyuta taşıdı. Hedef Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdoğdu, dün saat 19.30’da Hürriyet’e yaptığı açıklamada, "Gemimizde aç ve susuz 145 Afrikalı kaçak göçmen var. İtalyan savaş gemileri Lampedusa Adası’nda geminin hareketini engelliyor. Gemiye kumanya ve içecek su da verilmiyor" dedi.



Barış Erdoğdu, 145 kaçak Afrikalının son anda ölümden kurtarılma operasyonunu şöyle anlattı:



"Pınar E adlı gemimiz İtalya’dan demir ve çelik yükledikten sonra Tunus’a doğru hareket etti. Gemi Malta karasularına girdiği sırada, kaptan beni aradı ve ’Denizde iki tane bot var. İçinde ölmek üzere olan 145 kişi var. Ne yapalım?’ diye sordu. Botları gemiye bağlayıp kıyıya çekmelerini tavsiye ettim. Ancak kaptan, bunun mümkün olmadığını botların batmak üzere olduğunu bildirdi. Ben de hiç düşünmeden ’Hemen gemiye alın’ dedim. Denizde ölmek üzere olan 145 kişiyi kaptan Aşık Kaptan, hemen gemiye aldı ve bütün kumanyalarını ve sularını onlara verdi.



Savaş gemileri geldi



Hemen Malta sahil kurtarma ekiplerini arayıp durumu haber verdim. Ancak yetkililer geminin İtalya’ya daha yakın olduğunu bu yüzden kaçakları kabul edemeyeceklerini söylediler. Bu kez İtalyan yetkililerine durumu bildirdim. Ancak onlar da kaçakları kabul etmeyeceğini açıkladı ve gemimizin yanına iki savaş gemisi gönderdi. Tüm bu görüşmelerimiz sürerken denizde 10 gündür aç ve susuz kalan kaçaklar gemideki tüm yiyecekleri bitirdi.



Helikopter geldi



İki ülke yetkililerinden yardım göremeyince durumu Türkiye Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne aktardım. Buradaki yetkililer hemen harekete geçip İtalyan yetkililere ulaştı. Gemide ölmek üzere olan kaçaklara müdahale edilmesi ve gemiye kumanya ve su temin edilmesi gerektiğini ilettiler. Gemiye ilk yardım helikopterlerle yapıldı. Ve ölmek üzere olan 2 kişi helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ancak hálá gemiye yiyecek ve içecek su verilmedi."



Kaçakları ne İtalya ne de Malta almıyor



Panama bandıralı Türk yük gemisi Pınar E’nin kurtardığı 145 kaçak göçmeni ne Malta’nın ne de İtalya’nın kabul etmediği bildirildi. Maltalı yetkililer, Sicilya açıklarında dün 2 teknedekileri kurtaran, denizden de bir ceset çıkaran gemi mürettebatından, en yakın liman olan Lampedusa’ya yönelmelerini istedi. Ancak İtalyan yetkililer, kaçakların Malta’nın bölgesinde kurtarıldığını, olayın Malta’nın ilgi alanında bulunduğunu kaçakların Malta’ya gitmesi gerektiğini söylediği kaydedildi. İtalya İçişleri Bakanı Roberto Maroni, "Malta’ya uluslararası anlaşmaları imzalarken bu anlaşmalara uymayı taahhüt etmiş olduklarını söyledim ve söylemeye devam edeceğim " dedi. Malta Dışişleri Bakanı Carmelo Mifsud Bonnici ise, "Maroni’nin sert eleştirileri kabul edilemez" ifadesini kullandı.



Maltalı Bakan, kaçakları kabul edemeyeceklerini kaydedip "İtalya son 45 yıldır, en yakın liman civarında kurtarılan kaçakların kabul edilmesini öngören anlaşmaya uydu, ama görüyoruz ki şimdi kuralları değiştirmeye çalışıyor ve bu da kabul edilemez" dedi.