T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türk gemisi Marsilya'da karaya oturdu

'Günay2' isimli Türk yük gemisi, Fransa'nın Marsilya açıklarında sabaha karşı kötü hava koşulları yüzünden kayalıklara çarptı.

21 Ocak 2009 02:00

"Günay2" isimli Türk yük gemisi, Fransa'nın Marsilya açıklarında sabaha karşı kötü hava koşulları yüzünden kayalıklara çarptı.

Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Özen Aydan'dan aldığı bilgiye göre, yük gemisinin römorkörlerle limana çekileceği bildirildi.

Gemide bulunan mürettebattan altı kişinin, kurtarma ekipleri tarafından limana getirildiğini belirten Aydan, kaptan ve mürettebattan diğer üç kişinin kurtarma çalışmalarına nezaret etmek üzere gemide kaldığını bildirdi.

Bu arada Marsilya valiliği yaptığı açıklamayla geminin deniz kirliliğine yol açmadığını bildirdi.

Marsilya limanından İtalya'ya gitmek üzere demir alan 84 metre uzunluğundaki gemi, 3 bin ton buğday taşıyordu.

Gemiden alınarak limana getirilen mürettebattan altı kişinin isimleri şunlar: Salih Güzel, Hasan Aydoğan, Onur Uzun, Savaş Yılmaz, Mehmet Ersay, Selçuk Kobaoğlu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24