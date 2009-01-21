Türk gemisi Marsilya'da karaya oturdu

"Günay2" isimli Türk yük gemisi, Fransa'nın Marsilya açıklarında sabaha karşı kötü hava koşulları yüzünden kayalıklara çarptı.



Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Özen Aydan'dan aldığı bilgiye göre, yük gemisinin römorkörlerle limana çekileceği bildirildi.



Gemide bulunan mürettebattan altı kişinin, kurtarma ekipleri tarafından limana getirildiğini belirten Aydan, kaptan ve mürettebattan diğer üç kişinin kurtarma çalışmalarına nezaret etmek üzere gemide kaldığını bildirdi.



Bu arada Marsilya valiliği yaptığı açıklamayla geminin deniz kirliliğine yol açmadığını bildirdi.



Marsilya limanından İtalya'ya gitmek üzere demir alan 84 metre uzunluğundaki gemi, 3 bin ton buğday taşıyordu.



Gemiden alınarak limana getirilen mürettebattan altı kişinin isimleri şunlar: Salih Güzel, Hasan Aydoğan, Onur Uzun, Savaş Yılmaz, Mehmet Ersay, Selçuk Kobaoğlu.