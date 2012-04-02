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Dünya

Türk gemileri Ege'de cirit atıyor asker nerede!

Yunanistan’ın yüksek tirajlı Thema gazetesi, “Türk gemileri karasularımızda dolaşıyor” diyerek donanmayı harekete geçmeye çağırdı.

02 Nisan 2012 09:51

Yunanistan’ın yüksek tirajlı Thema gazetesi, “Türk gemileri karasularımızda dolaşıyor” diyerek donanmayı harekete geçmeye çağırdı. Komutanlar “Savaş mı çıkartalım!” dedi

 

Milliyet'in haberine göre, eEkonomik krizin hayatın her alanını derinden sarstığı Yunanistan’da medya çareyi Ege’de gerilimi artırmakta buldu.  Ülkenin en yüksek tirajlı pazar gazetesi Thema, Türk donanmasının manevralarına müdahale etmeyen deniz kuvvetleri komutanına manşetten sert çıktı.

Gazete, Türk donanmasının Ege’de seyretmesini engellemediğini söylediği Yunan deniz kuvvetleri komutanı Kosmas Hristidis için “Türklerin seyrini seyreden amiral” başlığı attı. Gazetenin birinci sayfadan yayınladığı sert eleştiriler içeren haberinde “Komutan Kosmas Hristidis, Türk donanmasına ait gemilerin Ege’de tur atmalarından ve kıta Yunanistan’ına çok yaklaşmalarından hiç de tedirgin değil” ifadesini kullandı. Gazete “Türk gemilerinin tahrikine son vermek sadece deniz kuvvetleri komutanının sorumluluğu değil” diyerek siyasi iradeye de laf attı.

 

Cumhurbaşkanı rahatsız

 

Son yıllarda Yunan deniz kuvvetlerinin tüm komutanları, Türklerin Ege’nin hangi noktasından isterlerse geçmelerini seyrediyor, ellerine gelen raporları okumakla yetiniyor’ diyerek Yunan ordusunu ‘pasiflikle’ suçlayan gazete cumhurbaşkanının da rahatsız olduğunu iddia etti. Gazete deniz kuvvetleri komutanının, kendisine ‘endişelerini dile getiren’ cumhurbaşkanı Karolos Papulyas’a rahat bir şekilde “Huzursuz olmayın” dediğini yazdı.

Gazete bu diyaloğu aktardıktan sonra “Komutanın  rahat tavırları şaşırtıcı” dedi.
Thema’nın “Tepki gösterin” şeklindeki ısrarına Yunan deniz kuvvetlerinin yanıtı gecikmedi. Gazetenin sert tavrına karşılık donanma yetkililerinin sakin ve serin duruşlu yanıtı dikkat çekti. İsmini açıklamak istemeyen bir deniz kuvvetleri yetkilisi gazeteye “Yani ne yapalım? Türk savaş gemileri Ege’de seyrediyor diye savaş mı çıkaralım?” ifadesini kullandı.

 

‘Türkler farklı düşünüyor’

 

Aynı yüksek rütbeli yetkili “Türklerin Ege’de seyir hakkı var. Bu yolla, Ege’de durumu, bizden farklı algıladıklarını hatırlatmak istiyorlar” diye eklemeyi de ihmal etmedi. Türkiye ve Yunanistan 1990’lı yıllarda Ege’deki tatbikatlar ve seyir rotaları nedeniyle defalarca savaşın eşiğine gelmişti. İki ülke karasularının sınırları konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

 

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