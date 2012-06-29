Türk gazeteciler Esed'le röportaj yapmaktan vazgeçti

Esed’le söyleşi yapma talebi kabul edilen dört gazeteciden Ertuğrul Özkök, Amberin Zaman ve Mehmet ali Birand randevuya icabet etmekten son anda vazgeçti. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer ise pazar günü Suriye'ye gidecek.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’den Hüsnü Mahalli aracılığıyla bireysel röportaj talebinde bulunan Ertuğrul Özkök, Amberin Zaman, M. Ali Birand ve Utku Çakırözer'e Şam'dan olumlu cevap geldi. Ancak Utku Çakırözer dışındaki gazeteciler randevu gününe az bir süre kala Şam'a gitmekten vazgeçti. Özkök ve Birand, Başbakan Erdoğan’a çok yakın bir ismin Doğan Grubu yöneticilerine, Şam ile ilişkilerin böylesine gergin olduğu bir dönemde Esed'e propaganda yapma imkânı tanımanın Türkiye'nin yararına olmayacağı mesajını vermesi üzerine bu kararı aldıkları öğrenildi. Habertürk Gazetesi Yazarı Amberin Zaman ise Fatih Altaylı'nın "Esad ile ilgili bir şeyi gazetemde kullanmam dedim" sözlerine ekleyecek bir şeyinin olmadığını söyledi. Taraf'a konuşan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözen ise pazar günü gidecekmiş gibi hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.



Hüsnü Mahalli aracı oldu



Suriye’de muhaliflerle rejim arasında çıkan çatışmalardan sonra Devlet Başkanı Esed'den röportaj talebinde bulunan dört gazeteci randevuya olumlu cevap aldı. Ancak görüşmeye kısa bir zaman kala Ertuğrul Özkök, M. Ali Birand ve Amberin Zaman, Şam'a gitmekten vazgeçti. Özkök, Birand, Zaman ve Çakırözen röportaj için Suriye kökenli Akşam'ın köşe yazarı Hüsnü Mahalli’den aracı olmasını istemiş. Suriye ile ilişkilerin gergin olduğu dönemde uzun zamandan beri beklenen Şam'dan beklenen haber geldi.



Gitmek için hazırlık yapıyorum



Taraf'a konuşan Amberin Zaman, Habertürk gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı'nın "Amberin Zaman, Esad ile olan görüşmeye davet aldığını bana söyleyince ona bunları anlattım ve 'İster git ister gitme... Ama ben böyle bir durumda Esad ile ilgili bir şeyi gazetemde kullanmam' dedim. Kararı Amberin'e bıraktım" açıklamasına ekleyecek bir şeyinin olmadığını söyledi. Zaman, Esad'ın Birand ve Özkök'ün kararlarından sonra röportaj vermenin anlamsız olduğunu düşünerek randevuyu iptal edeceğini düşündüğünü söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer ise şunları söyledi:

"Kriz başladığında ara ara Suriye ve Türkiye’nin elçilikleri aracılığıyla Beşar Esed'le röportaj talebinde bulunmuştum. Talebimi Hüsnü Mahalli aracılığıyla da iletmiştim. Bu taleplerim uçak düşürülmesinden sonraya kadar sürdü. Uçak düşürüldükten sonrada talebimi yenilemiştim ancak yine olumlu cevap gelmemişti. Talebime Şam'dan cevap geldi. Bir grup gazeteciyle gideceğimiz söylendi. Hazırlıklarım sürerken Birand, Özkök ve Zaman’ın röportajdan vazgeçtiklerini öğrendim. Ben pazar günü gidecekmiş gibi hazırlılarımı sürdürüyorum. Uçak rezervasyonumu bile yaptım. Suriye tarafından da randevunun iptal edildiği ile ilgili bir haber gelmedi. Bu meslektaşlarımın neden gitmekten vazgeçtiklerini anlamadım.”