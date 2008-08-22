Türk gazeteciler bilgisayar virüsünde!

İnternet ortamında "Journalists shot in Georgia (Gürcistan'da Gazeteciler Vuruldu)" başlığı ile dolaşan yeni bir virüs kullanıcılar için risk oluşturuyor.



Rusya ve Gürcistan arasında yaşanan savaşta yaralanan Türk gazetecileri virüs konusu haline getiren siber korsanlar, hazırladıkları dosyayı anti-virüs yazılımları ile spam engelleyici yazılımlar tespit edemesin diye şifreleyerek sıkıştırılmış dosya (ZIP) formatında dağıtıyor.



Tamamı İngilizce olan ve "Gürcistan'da Gazeteciler Vuruldu" başlığı ile dağıtılan elektronik postanın gövde metninde ise şu bilgiler yer alıyor:

"Türk televizyonları, Gürcistan'da saldırıya uğrayan dört gazetecinin saldırı anındaki videolarını yayımladı. NTV ekibi, Gürcistan kasabası Gori ve Güney Osetya'daydı. Gerçek fotoğraflar ekte. Dosyanın şifresi: 123"



Fotoğrafları görmek için şifreyi girerek dosyayı açan kullanıcının bilgisayarına bulaşan virüs, hem kullanıcının bilgisayarında bulunan şifrelerini ve kredi kartı bilgilerini çalmak için klavye hareketlerini takip ediyor hem de kendisini bilgisayarın adres defterinde bulunan diğer adreslere otomatik olarak gönderiyor.



İnternet analistleri söz konusu elektronik postayı alan kullanıcıların, dosyayı açmadan derhal silmelerini öneriyor. (AA)