Türk garson idam edildi

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı büyük miktarda uyuşturucu hap alma suçuyla yakalanan Ali Ahmet Ağırdaş’ın (34) dün idam edildiğini açıkladı.

Cihan Haber Ajansı’nın Suudi Arabistan Haber Ajansı’na dayanarak verdiği habere göre, Suudi İçişleri Bakanlığı, Türk uyruklu Ağırdaş’ın idam hükmünün dün uygulandığını bildirdi. Hataylı olan Ali Ağırdaş’ın ailesi, oğullarının kurtarılması için mücadele veriyordu.

Ağırdaş’ın annesi Hindiye Ağırdaş, “Oğlum Arabistan’da bir lokantada çalışırken onu depoya göndermişler, tam o sırada polis depoya baskın yapmış ve oğlumu gözaltına almışlar. Oğlum, suçsuz olduğunu ve suçun bilerek kendi üzerine atıldığını bize söyledi. Oğlumun uyuşturucu suçuyla bir ilgisi yoktur, idam edilme korkusuyla yaşıyor” demişti. Ağırdaş, 8 yıl önce çalışmak için gittiği Suudi Arabistan’da 7 yıl önce tutuklanmıştı.

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