Türk füzesinde hedef menzil 2500 km

T24 - Savunma sanayiinde yerli üretim ve yüksek teknoloji konusunda TÜBİTAK’ı görevlendiren Başbakan Erdoğan, “İran’ın 2 bin-2 bin 500 kilometre menzilli füzeleri var. ‘Bizim füzelerin menzili en fazla 150 kilometre. Bu olmaz, geliştirmemiz lazım” dedi.





Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplantısına 13 bakan, bakan yardımcıları ve ilgili bürokratlar katıldı.



Erdoğan toplantının basma kapalı bölümünde yaptığı konuşmada Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) için hedef koydu. Kurumun savunma sanayii projelerine ve milli yazılımlara ağırlık vermesini isteyen Başbakan Erdoğan, füze sistemleri konusunda da İran'ı örnek gösterdi. Erdoğan "Komşumuz İran 2 bin-2 bin 500 kilometre menzilli füzeler yaptı.



YAŞ toplantısında komutanlara sordum. 'Bizim füzelerimizin menzili ne kadar?' diye. 'En fazla 150 kilometre' dediler. Bu olmaz. Bunu geliştirmemiz lazım" diye konuştu. Başbakan Erdoğan sözlerini "Kapı komşumuz İran'da bu var. Tamamen yerli; Avrupa'dan bağımsız olarak kendisi üretiyor. Ambargoya rağmen bunu yapıyor. Biz de yapabiliriz. Sizden bunu istiyorum" diye sürdürdü. ATAK helikopteri projesinden de söz eden Erdoğan, 2013 yılında seri üretime başlanacağını hatırlatarak, helikopterin ve füzelerin tamamen Türk savunma sanayii eliyle yerli üretim olması gerektiğini söyledi.

Gizli projeler



Haberturk'ün haberine göre toplantıda TÜBİTAK'ın en genç başkanı olan 40 yaşındaki Prof. Dr. Yücel Altunbaşak da kuruma bağlı Savunma Geliştirme Enstitüsü'nün (SAGE) çalışmalarını anlattı. Savunmaya yönelik projeler bulunduğunu belirten Altunbaşak, Türk Silahlı Kuvvetleri için radar ve denizaltı sistemleri ile yazılımlar geliştirdiklerini söyledi. Projeleri dinleyince memnuniyetini ifade eden Erdoğan, "Bunlar güzel şeyler, bunları geliştirin. Savunma sanayiinde daha fazla proje üretin" talimatını verdi.

'Rafta kalmasın'



Toplantıda, ABD'de olduğu gibi Savunma Geliştirme Ensitüsü'nün ticarileşmesi, hayatın içine girmesi kararlaştırıldı. Projelerin rafta durmadan bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapılırken Türkiye'nin ihracatını artıracak, katma değer yaratacak, orta ve uzun vadede cari açığın azaltılmasına etkisi olacak projeler geliştirilmesi istenildi.

Türkiye'nin füzüleri



■ J600-T YILDIRIM: Menzili 250 kilometre. 600, daha sonra 1500 km. menzile çıkarılması hedefleniyor.

■ JAGUAR: Çin teknolojisiyle üretiliyor. Menzili 150 kilometre civarında.

■ TOROS: 1999 yılında TSK envanterine girdi. Çok namlulu roketatarları andıran Torosların menzili 100 kilometre.

■ ATTACK-MS: ABD'den satın alınan füzelerin menzili 165 kilometre.

■ KASIRGA: Dört lançerli çok namlulu roketatardan oluşuyor. 150 kilogramlık savaş başlığı ile 100 kilometre ötedeki hedefi vurabiliyor.

■ HEDEF: Birkaç yıl içinde 1000 kilometre menzile ulaşabilecek füze teknolojisi elde etmek. Sonraki hedef ise 10 bin kilometre menzilli kıtalararası füze yapmak.

Uzakdoğu örneği



Türkiye'nin Ar-Ge çalışmalarını 10 yılda 2 katına çıkardığı saptamasının yapıldığı toplantıda Güney Kore örneği masaya yatırıldı. Güney Kore'nin GSYİH'sının yüzde 3'ünü, Türkiye'nin ise yüzde 0.84'ünü Ar-Ge için harcadığı belirtildi. Bunun sonucunda Güney Kore'nin büyüyen ekonomisinde Samsung, Hyundai, Daewoo, LG gibi markalar çıkardığı belirtildi; "Bizim niçin Nokia'mız, Samsun-g'umuz, yerli otomobil markamız yok" denildi. Toplantıda Çin örneği de verildi.

2023 yerli vizyonu



Toplantıda; Türkiye'nin 2023 yılında yerli otomobil, yerli uydu, yerli uçak ve yerli tren vizyonu da ortaya konuldu. ABD'nin 1961 yılında Ay'a gitme hedefi koyduğu, 1969'da bu hedefi gerçekleştirdiği vurgulandı.



