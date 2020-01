Türk futbolunun mucize adamı; Rıza Çalımbay

İSTANBUL,(DHA) - TRABZONSPOR\'daki yükselişin mimarı Rıza Çalımbay, Türkiye\'nin en çok konuşulan futbol adamı oldu.

Süper Lig\'in 8\'inci haftasını kendi sahasındaki 6-1\'lik Teleset Mobilya Akhisarspor yenilgisiyle kapatan ve 11\'inci sıraya kadar inerek taraftarlarına \"Ya düşme hattına girersek\" korkusu yaratan Trabzonspor, Rıza Çalımbay\'ın göreve gelmesiyle şahlandı, 16\'ncı hafta sonunda zirve yarışı yapan takımlar arasındaki yerini aldı.

Oysa Rıza Çalımbay bunu ilk kez yapmadı. 54 yaşındaki teknik adamın futbolculuğundan bu yana mazisi başarılarla dolu. Beşiktaş\'ta 16 yıl futbol oynayan, kaptanlık yapan, bu sürede 6 lig, 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı, 1 Başbakanlık, 6 TSYD Kupası yampiyonluğu yaşayan Çalımbay, bu başarısını teknik adamlığına da taşıdı.

Gittiği her takımı adeta bir sihirli değnek değmişcesine değiştiren Çalımbay, özellikle son yıllarda tecrübe de kazanmasıyla başarı çıtasını yükseltti. Çalımbay göreve geldiğinde Trabzonspor 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet almış, 17 gol atarken, kalesinde 21 gol görmüştü. Puanı ise sadece 9\'du. Ufukta düşme hattı görünmüştü.

Çalımbaylı Trabzonspor 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 15 gol attı, 6 gol yedi. Şimdi zirve adaylarından. Şampiyonluk yarışında olup olmayacağını konuşanlar bile var.

ANTALYA\'YI 18\'İNCİ SIRADA ALDI, 5\'İNCİ SIRAYA TAŞIDI

Rıza Çalımbay 2016-2017 sezonunun 6\'ncı haftasında Antalyaspor\'un başına geçmişti. Antalyaspor 6 maçta 2 bekraberlik 4 yenilgi almış, galibiyetle tanışamamıştı. Attığı 5 gole karşılık kalesinde gördüğü gol 11\'di. Rıza Çalımbay\'la çehresi değişti. 28 maçta 17 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. 42 gol atıp, 29 gol yedi ve 56 puanla ligi 5\'inci sırada bitirdi.

Antalyaspor bu sezona da Çalımbay\'la girmiş, ancak yeni seçilen başkanla anlaşamayarak görevden ayrılmıştı. Antalyaspor şimdi sondan 3\'üncü sırada, düşme hattında.

MERSİN İDMANYURDU 7\'NCİYDİ, KÜME DÜŞTÜ

2015-2016\'da Kasımpaşa\'da 34 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik, 12 yenilgi gören Çalımbay, takımı 7\'nci sıraya taşıdı. 2014-2015\'te ise Mersin İdmanyurdu\'ndaydı. Takım 34 maçta 47 puanla sezonu 7\'nci sırada tamamladı. Daha sonra Rıza hocayla yollar ayrıldı. Ayrıldıktan sonraki sezon da Mersin İdmanyurdu sonuncu olarak lige veda etti, bir daha da dönemedi.

BEŞİKTAŞ\'IN FENERBAHÇE\'Yİ 4-3 YENDİĞİ UNUTULMAZ MAÇ

Çalımbay\'ın teknik adamlık geçmişi unutulmaz maçlarla dolu.

Bunların en unutulmazlarından biri de Beşiktaş\'ın başında çıktığı Fenerbahçe maçıydı. 17 Nisan 2004\'te Kadıköy\'deki maçı kalecisi Cordoba\'nın kırmızı kart görmesine, kaleye de santrfor oynayan Pancu\'nun geçmesine rağmen Beşiktaş 4-3 kazanmıştı.

DENİZLİSPOR\'U AVRUPA\'YA TAŞIDI

Antrenörlüğünün ilk yıllarında sondan 5\'inci sırada devraldığı Denizlispor\'u UEFA Kupası\'na taşıması ve 4\'üncü tura kadar çıkarması hala unutulmadı. Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Ankaragücü, Sivasspor.

Rıza Çalımbay gittiği her yerde iz bıraktı.

Şimdi Trabzonspor\'da... Düşme hattına girecek mi yoksa diye bakılan takımı zirve yarışına soktu. Şimdi her Trabzonsporlunun aklından aynı şey geçiyor: \"Şampiyonluk olmaz mı ? 50\'nci yılda neden olmasın Rıza hoca!..\"