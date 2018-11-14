Türk futbolunun efsaneleri gençlerle aynı sahada

Tolga YILDIRIM - Emrah GÜL / ANTALYA (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın \'Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor\' adlı projesi kapsamında eski futbolcular Oğuz Çetin, Ali Gültiken, Hami Mandıralı ile Ergün Penbe yeşil sahada gençlerle maç yaptı.

Antalya Stadı\'ndaki gösteri maçında Oğuz Çetin, Ali Gültiken, Hami Mandıralı ile Ergün Penbe\'nin yanı sıra Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, eski futbolcular Mehmet Ali Kalay, Erdal Atılgan, Ayhan Keleş, Orhan Kapucu da yer aldı. Eski futbolcular sahada Antalya Gençlik Merkezi üyesi sporcular ile TFF\'nin Futbol Altyapı Gelişim Projesi\'nde yer alan 13 yaş altı sporcuların yer aldığı takımla karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maça izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Maçta Ali Gültiken, Oğuz Çetin, Hami Mandıralı ile Ergün Penbe golleri ve rakiplerine çalımlarıyla futbolculuk günlerini aratmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Efsane futbolcuların sahaya çıkması

- Futbolcuların yakın detay görüntüleri

- Toplu fotoğraf çekiminden görnütü

- Çift kale maçtan detay görüntüler

- Maçtan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)