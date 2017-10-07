TFF Yönetimi gergin...

Milli takım çöktü, kulüpler kurullardan memnun değil

Başarısızlık ve tepkiler nedeniyle Başkan Yıldırım Demirören üzgün ve bu konuda şimdilik sessizliğini koruyor

Demirören\'in dün gece istifa etmeye hazırlandığı öğrenilmişti. Ancak bu sabah araya hatırı sayılır kişilerin girdiği ve şimdilik bu konunun rafa kalktığı belirtildi

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul DHA

Türk futbolu yeniden yapılanmanın eşiğine geldi.

Milli takımın Dünya Kupası finalleri şansını kaybetmesi ve bunun kötü bir futbol sonucunda gelmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Deyim yerindeyse milli takım çöktü. Takımlarında oynamayanların ya da müzmin yedeklerin milli takımda direkt ilk 11\'de yer alması hastalığı İzlanda karşısında da devam edince kötü son kaçınılmaz oldu. Ayrıca asıl mevkilerinde oynatılmayan oyuncular nedeniyle de başarısızlık hakim oldu. Sonuçta dünya kupasına gidemeyen bir milli takım ortaya çıktı.

Bununla beraber Süper Lig\'de yaşanan hakem hataları, tartışmalı disiplin kararları da kulüpleri canından bezdirdi. Kulüpler Birliği geçtiğimiz günlerde \"Kurullardan memnun değiliz\" açıklaması yaptı. Kurulları TFF Yönetimi atadığı için kulüpler ile TFF Yönetimi arasında sıkıntı yaşandığı gerçeği de ortaya çıktı. Yap boza dönen yabancı futbolcu sayısı da kaosu derinleştiriyor. Görünen o ki çok yakında TFF yönetiminde veya kurullarda değişiklikler yaşanacak.

Demirören\'in dün gece istifa etmeye hazırlandığı öğrenilmişti. Ancak bu sabah araya hatırı sayılır kişilerin girdiği ve şimdilik bu konunun rafa kalktığı bildirildi. Yıldırım Demirören bırakırsa, yerine Servet Yardımcı birinci aday. Nihat Özdemir de görevi üstlenebilir. Kulüpler Birliği Başkanı görevini bırakan Göksel Gümüşdağ\'ın TFF Başkanlığı için o dönem adı geçerken, son zamanlarda ise böyle bir düşünce olmadığı belirtildi.

