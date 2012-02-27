Türk futbolu başkanını seçiyor

T24- Futbol Federasyonu'nun seçimli olağanüstü genel kurulu, bugün saat 11.00'de Ankara'da yapılacak.Kongre, çoğunluk sağlanması halinde saat 11.00'de, Ankara Marriott Otel'de gerçekleştirilecek.

Mehmet Ali Aydınlar'ın istifasının ardından kongre kararı alınan TFF'de, 302 delege oy kullanacak. Adaylık için toplam delege sayısının beşte birinin yazılı teklifte bulunması şartı aranıyor. Bu durumda adayların, 302 delegeden en az 61'inin imzasını taşıyan dilekçeyi, Divan Başkanlığı'na sunmaları gerekiyor. 20 Şubat 2011'de Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan 21 isimden eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile İbrahim Hacıosmanoğlu çekildiğini bildirmişti.

TFF başkanlık seçiminde Süper Lig kulüplerinin 7'şerden 126 oy hakkı var. Bank Asya 1. Lig'dekilerin ise her birinin 2'şer oyu mevcut. İkinci ve 3. lig takımlarının da 1'er oyu bulunuyor. Yani, alt lig temsilcilerinin genel kuruldaki toplam oy sayısı 127. Kalan 50 oy diğer taban birliklerinin delegelerine ait.

Seçim öncesi kulis faaliyetleri zirveye ulaştı. 127 delegeye sahip Bank Asya ile 2. ve 3. lig kulüplerinden ancak 10'u dün akşam yemekte bir araya gelebildi. Koltuğun iki güçlü adayı Yıldırım Demirören ile Ata Aksu ise yaklaşık 15 dakika görüştü. İkilinin, Divan Başkanlığı için Yalçın Karadeniz üzerinde uzlaştığı belirtildi. Şike davasında tahliye olan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise Ankara'da ilgi odağı oldu. Kulüp başkanları ve delegeler, Otyakmaz'a 'geçmiş olsun' dedi.

Demirören'in listesinde Mehmet Baykan, Ufuk Özerten, Cengiz Zülfikaroğlu, Selim Koray, Fethi Heper, Servet Yardımcı, Arif Koşar, Hakan Kırıntılı, Ergün Tekin, Neşet Yalçın, Muzaffer Oflas, Haşmet Kürüm, Taylan Üner, Ahmet Akpınar isimleri kesinleşti. Haldun Üstünel'i de iknaya çalışan Demirören'in seçildiği takdirde kurullar için aceleci davranmayacağı ifade ediliyor. Kulüplerin baskısı üzerine Demirören'in MHK, PFDK ve Tahkim Kurulu'nda değişiklik sözü verdiği; ancak bunların ancak sezon sonunda yapılabileceğini kaydettiği iddia edildi.

Federasyon başkanlığı için seçimlere saatler kala, eski TFF yöneticisi Ata Aksu, başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı.