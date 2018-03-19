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Spor

Türk futbolcular Avrupa'yı sallıyor

İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,(DHA) İngiltere Premier Lig'de Cenk Tosun, İspanya La Liga'da Enes Ünal ve Serie A'da da Hakan Çalhanoğlu gösterdikleri performansla takımlarına büyük katkı sağladı ve Türkiye A Milli Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti ve Karabağ maç

19 Mart 2018 16:45

İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,(DHA)

İngiltere Premier Lig\'de Cenk Tosun, İspanya La Liga\'da Enes Ünal ve Serie A\'da da Hakan Çalhanoğlu gösterdikleri performansla takımlarına büyük katkı sağladı ve Türkiye A Milli Takımı\'nın İrlanda Cumhuriyeti ve Karabağ maçları öncesinde üst düzey performans sergilediler.
CENK PREMIER LİG\'E ISINDI 
Everton forması altında ilk maçlarında beklenen performansı gösteremeyen Cenk Tosun, Premier Lig\'e ısınmaya başladı. Görev aldığı 4 karşılaşmayı boş geçen Cenk, Everton forması ile son 3 mücadelede 4 gol attı. Milli futbolcu, Premier Lig\'in 31\'inci haftasında Stoke City karşılaşmasında takımına 2 gole katkı vererek galibiyetin mimarı oldu. Everton\'ın ligde üst üste oynayacağı Manchester City ve Liverpool maçlarında ise Cenk\'in nasıl bir performans göstereceği merak konusu. 
LA LİGA\'DA ENES RÜZGARI ESİYOR
La Liga\'nın 29\'uncu haftasında lig 2\'ncisi Atletico Madrid\'i Enes Ünal\'ın 2 golüyle mağlup eden Villarreal\'de gündem genç oyuncunun performansı oldu. Sezon başında La Liga ekibi Levante\'ye kiralanan ve 7 maçta 1 gol 1 asistle mücadele ettikten sonra devre arasında Villarreal\'e geri dönen Enes, ligin 2\'nci yarısında 11 karşılaşmada 4 gol 2 asistlik performans gösterdi. La Liga\'nın en az gol yiyen 2 takımından birisi olan Atletico Madrid\'e karşı 2 gol atma başarısı gösteren Enesli Villarreal, La Liga\'da 5\'inci sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarına katılmak için mücadele ediyor. 
ÇİZME\'NİN 10 NUMARASI HAKAN 
İtalya Serie A\'nın 29\'uncu haftasında Milan, evinde ağırladığı Chievo\'yu gollü geçen mücadelede 3-2\'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Milan\'da gol perdesini açan isim ise Hakan Çalhanoğlu oldu. Milano ekibinin değişilmez isimlerinden olan Hakan, 23 kez giydiği Milan formasıyla 3 gol 3 asistlik performans gösterdi. UEFA Avrupa Ligi\'nde de 10 kez Milan forması giyen Çalhanoğlu, 2 gol attı ve 5 golün de hazırlayıcısı oldu. Hakanlı Milan Serie A\'da 5\'inci sırada yer alırken, İtalya Lig Kupası\'nda da Juventus\'un finaldeki rakibi olacak.

(FOTOĞRAFLI)
 

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