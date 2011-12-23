Türk-Fransız dostluk grubu dağıtıldı

T24- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Fransa ile dostluk ilişkisini sürdürmenin anlamının da gereğinin de kalmadığını belirterek, ''Bundan sonra artık parlamentomuzda bir Fransız Dostluk Grubu, ta ki bu karar telafi edilinceye kadar faaliyet göstermeyecektir'' dedi.



Çiçek, TBMM Türkiye-Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığından istifa eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ile parlamentoda basın toplantısı düzenledi.

Çiçek, 1915 yılında yaşanan olayları daha önce ''soykırım'' olarak tanımlayıp, aksini iddia edenlerin cezalandırılmasını öngören kanun teklifinin, bütün dostane uyarılarına rağmen iç siyaset malzemesi yapılarak, oy hesabı uğruna Fransız Ulusal Meclisinde kabul edildiğini anımsattı.





Parlamentoların işinin, ülke ve dünya barışına hizmet etmek olduğuna işaret eden Çiçek, parlamentoların tarihi olayları yeniden yazamayacağını ancak sorumsuz kararlarıyla geleceği karartabileceklerini söyledi. Çiçek, Fransa Ulusal Meclisinin yaptığının da tam anlamıyla bu olduğunu belirterek, ''Bizim dostane yaklaşımımıza hasmane bir şekilde cevap verilmiştir. Mevcut üye sayısının 10'da 1'i dahi olmayan oyla, iki ülke ilişkileri zehirlenmiştir'' diye konuştu.





Çiçek, çeşitli kez, tarihi olayların siyasi bağlamda ele alınıp, değerlendirilmesinin yanlışlığını vurguladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Konu ilk kez gündeme geldiğinde, 12 Aralık 2011'de, Fransa Ulusal Meclis Başkanı'na bir mektup yazıp, teklifin kabul edilmesi halinde, yıllardır süre gelen dostane ilişkilerin zehirleneceğini, telafi edilemeyecek boyutta hasar göreceğini dile getirdim. En son, oylamadan 1 gün önce Genel Kurulun 21 Aralık 2011 tarihli, 41. birleşiminde bir kez daha Fransız politikacıları uyardım, sağduyuya davet ettim. Fransız politikacılar, yaptığımız bu çağrılara Fransız kalmayı tercih ettiler. Önyargılı, hasmane, dostluğa yakışmayan, dostluk ilişkilerini zehirleyen bir karar aldılar. Üstelik bu kararın alındığı gün, 1979'da Fransa'nın başkenti Paris'te, Türkiye'nin Paris Turizm Ateşesi Yılmaz Çolpan'ın, bir terör saldırısıyla katledildiği günde gerçekleşmiş olması da ayrıca üzerinde durulması gereken, son derece manidar bir husustur.''





Böyle bir ülkeyle dostluk ilişkisini sürdürmenin, bu aşamada anlamının da gereğinin de kalmadığını ifade eden Çiçek, Fransız parlamentosunun aldığı bu kararın, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı üzerinden siyaset yapıldığının da en somut göstergesi olduğunu bildirdi.





Çiçek, Fransa'da sırf kişisel ihtiraslar, seçim kazanma uğruna Türk, Türkiye düşmanlığı, genel olarak da İslamofobi üzerinden prim elde etme gayretinin, sadece Fransa adına değil, Avrupa ve Avrupa'nın savunduğu değerler adına da kaygı verici olduğunu belirtti. Çiçek, şöyle devam etti:

''Bütün bu nedenlerle artık bu andan itibaren parlamentomuzda bir dostluk grubunun varlığını sürdürmesinin de bir anlamı kalmadı. O nedenle siyasi partilerimizin, sayın grup başkanvekilleriyle de görüşerek, bilgilendirerek, bundan sonra artık parlamentomuzda bir Fransız Dostluk Grubu, ta ki bu karar telafi edilinceye kadar faaliyet göstermeyecektir. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar'ın da Dostluk Grubu Başkanlığı ve üyeliğinden istifa etmiştir. Çok kısa bir süre içinde de fiilen Türkiye-Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubu da sona ermiş olacaktır. Bundan sonrası Fransa Senatosu'na kalmıştır. Umarız Fransa Ulusal Meclisi'nin yaptığı yanlışı, daha fazla hasar ve tahribata yol açmadan Senato durdurur. Temennimiz, beklentimiz budur.''

TBMM Başkanı Çiçek, Fransa ile dostluğa verdikleri önem nedeniyle dostluk grubunun çok sayıda da üyesi bulunduğuna işaret ederek, bu üyelerin hepsinin istifa ettiğini söyledi.

